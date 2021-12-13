Tag人物／撿二手牛仔褲變潮牌　陳冠百創「衣」回收商機

在臺灣每分鐘有 438 件的衣服被丟棄，全世界有將近 20% 的海洋污染來自紡織與時尚產業，這些造成環境浩劫的數字正在與日俱增，你所購買的快時 尚難道是唯一的選擇嗎？今年 2021 的臺北時裝週，有一個以「永續時尚」為理念的品牌在伸展台上大放異采， Story Wear 品牌創辦人陳冠百與「看見˙齊柏林基金會」合作，使用 LEVI’S 全台門市回收的丹寧布料，將齊柏林導演的影像作為設計元素，展現海洋之美，這件衣服不只時尚，還可以解決許多社會議題。

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▲ 陳冠百致力提供一個兼具時尚與永續的商品，供消費者做選擇。（圖／記者林天佑拍攝）

永續時尚成全民運動 環保從生活細節落實

一件便宜的 T -Shirt 到底涵蓋哪些層面的議題，陳冠百說：「當你貪圖一件很便宜 T -Shirt 的時候，一定會有另外一個層面的人，或者環境在被犧牲。 」她解釋道，假設一件商品在百貨公司被販賣，商家可以拿到的利潤是七成，那麼所有的成本將會從剩下的三成去做支付，當中包括原物料的使用、人力勞動成本以及污水的排放等，這些議題都涵蓋在「永續時尚」的範疇裡，「不是只有設計師他要做永續而已，其實這是一個全民運動了」，走下伸展台，陳冠百更希望將商品直接推到消費者眼前，每個人都可以從小地方開始做到永續，而陳冠百提供的是一個兼具時尚與永續的商品，供消費者做選擇。

▲ 陳冠百覺得牛仔布與 Story Wear 品牌的個性相輔相成，因此選擇牛仔布料為產品基底。（圖／記者林天佑拍攝）

從回收衣物中找靈感 牛仔成流行不敗經典

在陳冠百創立品牌之初，就決定了要實踐「零廢棄」的目標，因此她跑遍各個二手衣物回收場，發現所有回收衣物中，最多的衣物是 T -Shirt 但它在二次製作過程中容易變形、泛黃等，不確定因素太高於是陳冠百只能選擇放棄，最後他們選擇了一個百年經典布料就是「牛仔布」，牛仔的特性除了穿不壞，還帶有著濃濃的叛逆的風格，這讓陳冠百覺得牛仔布與 Story Wear 品牌的個性相輔相成。

當陳冠百接收到一件二手的牛仔 褲 ，第一步就是清潔，清潔完後就是要進行拆解，這道工序非常繁瑣，因為牛仔布料質地相當硬，但為了之後要挑布、配布的需要，必須一刀一刀仔細的劃開縫線，整件牛仔褲拆下來，常常裁縫師的手指已經呈現又痛又麻的狀態，而陳冠百的製作團隊選擇與臺灣在地的裁縫師合作，包括二度就業的婦女與腦麻兒家庭的縫紉師，因此陳冠百的商品在製作過程中，已經將所得回饋於這些團體，保障了弱勢族群的生計。

▲ 陳冠百的製作團隊選擇與臺灣在地的裁縫師合作，包括二度就業的婦女與腦麻兒家庭的縫紉師。（圖／記者林天佑拍攝）

臺灣設計實力雄厚 亞洲永續時尚標竿

為了推廣永續的概念，陳冠百一邊要對消費者進行宣導，一邊要進行商品的銷售，「如何生存下去同時又要推廣理念，這個是我們一直努力在做的事情。」陳冠百感嘆，永續時尚在臺灣相對來說是一個冷門議題，不像「減 塑 」已經在臺灣實行一段時間，陳冠百也跟許多企業聯名合作，將企業淘汰的制服做成商品，全新的設計作品就像有了新的生命，陳冠百也樂觀表示，臺灣有優秀紡織企業的基礎，設計實力也很深厚，如果可以把各個產業的人才結合起來，一定具備成為亞洲永續時尚標竿的潛力，看著一件件由陳冠百設計，獨一無二的牛仔衣裳，我們或許可以拭目以待。

陳冠百小檔案

經歷：

˙ 2017 年創立永續時裝品牌 Story Wear

˙品牌全系列商品均採用廢棄的牛仔褲和工廠庫存布，升級改造成嶄新時髦的衣物和配件

˙長期與腦麻兒家庭聯盟、婦女協會等非營利組織製作

˙ 2019 年首次登上台北時裝周