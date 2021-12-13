名家論壇》李兆立／物價漲翻天　吃鹹粥也心累

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或許也因為這樣，前陣子台南的「阿堂鹹粥」發了篇漲價文，結果被網友罵到刪文，彷彿捅到了什麼馬蜂窩。畢竟這波漲價的遠遠不只阿堂，從許多連鎖餐飲業到食衣住行育樂的各個面向，幾乎是無所不漲，許多人因此累積了許多壓力及焦慮，而阿堂就是觸動警鈴的倒楣鬼罷了。
大家為何這麼焦慮？從吃個便當或買個蔬果，都可以明顯感受到新台幣瞬間變薄；吃完想來個小確幸手搖杯，一樣大漲10-15%；想說這陣子少吃點省錢，結果房價指數也屢創新高，六都房價齊漲8-15%，全國房租也大漲８％；再不然吃少點也住遠點就好，卻發現每公升油價一路漲到30元大關…
無論怎麼省，無論怎麼退，漲價總能找上門。而盤點了一輪，唯一沒漲的，只有自己的收入。更別提還有許多人，至今尚未從疫情的經濟打擊中恢復。這叫人如何不焦慮？
更令人焦慮的還在後頭。
明明物價飆漲的感受如此真實，結果回頭卻看到中央銀行和主計處對這波物價做出「通膨還算溫和」、「物價漲幅還在控制範圍」的評論。
「等等，所以物價狂漲就只是我的錯覺嗎？」自己的感受沒有被回應的許多朋友，並不會因為政府如此輕描淡寫，就對物價的漲幅改觀，反而會陷入深深的焦慮，
但這還不是許多人焦慮的全部。主計處不僅說了物價還算溫和，又說今年GDP上看6%，兩者疊加之下，大家難免陷入了更深的焦慮，「難道自己要被台灣經濟遠遠甩在後頭了嗎？」
平心而論，這波物價上漲，不能全怪政府。畢竟全球都在疫情造成的「印鈔救市」、「原物料上漲」及「生產斷鏈」下，面臨極大的通膨威脅。這是各國都要嚴肅面對的課題，單單苛責台灣並沒有道理。
但反過來說，政府也確實有該做而沒做好的事，應該出來面對了。
第一個該做的是停止再用「物價溫和」這樣的說法來粉飾太平。若政府堅持認為自己公布的消費者物價指數（CPI）確實溫和，那表示統計方式出了問題，真的該好好調整了。
明明今年台灣CPI數度衝破2%警戒線，雖然沒有像一些國家爆衝到4%或5%，相較於過去幾年，確實就是物價漲勢火熱的警訊，政府至今卻依舊用「溫和可控制」來形容，真的未免太「溫和」了。
此外，如果細看主計處公布的數字，就會發現問題更大。例如11月CPI為2.84%，但細項中的「居住」竟然只有上漲1.6%，就明顯與國泰房地產指數公布的全國房價漲4%，以及房仲統計的房租8-15%漲幅都差距甚大。
當然，主計處或許會主張，房價並不在CPI統計範圍，但為何房租也只算出1.6%，相信主計處也拿不出好說法，畢竟全國房租指數，內政部至今都尚未掌握。
做出更貼近現實的統計，給出更符合實際感受的說明，是政府的第一項功課。
第二個該做的是更老實地跟國民預告，物價還會漲到多大，又要漲多久。
這波的物價上漲，明顯受到全球疫情持續延燒的影響，大量停工與缺工衝擊產能，造成包括晶片在內的各種原料及零組件及供不應求，價格水漲船高。同時，由於糧食輸出大國產量減少，糧食價格持續創新高，國際糧農組織（FAO）11月「食品價格指數」較去年同期上漲27.3%。再加上美國塞港問題嚴重，運送及生產延誤的成本也要算上一比，物價自然水漲船高。
更棘手的是，展望2023，不僅全球疫情還看不到盡頭，糧食供給也還看不出回穩跡象，再加上好不容易稍稍回穩的國際能源價格，再度受到俄羅斯可能出兵烏克蘭，而美歐可能予以制裁的影響，價格漲勢再度蠢蠢欲動。
這些當然都不是台灣所能改變的，但政府確實有必要基於上述因素，更誠懇地跟國人說明物價走向，好讓大家的消費及投資都做好準備，而不是跟人民說這是「薪資成長帶動經濟循環」，不把惡劣的外在環境說清楚，還順便捧自己一把。
第三個該做的是嚴肅面對疫情之下，產業發展不均加劇的現實，並且提出對策。
依照政府的公開說法，今年有1千萬人次接受紓困，今年GDP則上看6%，當這兩件事同時發生，絕對不會是因疫情受創的產業在短時間內迅速復甦甚至逆勢成長，而是「少數贏家」與「多數輸家」之間的差距急速拉大。當半導體為台灣賺進大量外匯，相關企業獲利及員工分紅增加的同時，更廣大的產業是在共體時艱，盡全力希望自己不被疫情打倒。
更重要的是，這些只能想著努力撐下去的企業和員工，正在被物價飆漲夾擊，眼睜睜看著原本已經很薄的利潤被原物料成本侵蝕，原本快見底的老本正在被加速花光。
這樣的焦慮，政府真的正視了嗎？除了繼續誇稱GDP 6%和「物價溫和可控制」，政府解決問題的對策為何？對於相關的利率、稅率、補助等政策工具的檢討，到底啟動了沒？
這個因物價逼漲而集體焦慮的壓力鍋，是許多國人切身感受的集合，既無法被轉移焦點，更無法被任何報喜不報憂所說服。別再輕描淡寫說幹話，誠實面對並說明問題，然後挽起袖子找解方，才是政府眼前最該做的事。
●作者：李兆立／政治工作者
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