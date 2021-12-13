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唐鳳民主峰會視訊畫面「被消失！」 外交部：技術問題

▲行政院政務委員唐鳳參加民主峰會視訊會議畫面「被消失」，外交部表示，美方說明為技術性問題。(圖／翻攝自唐鳳臉書)
▲行政院政務委員唐鳳參加民主峰會視訊會議畫面「被消失」，外交部表示，美方說明為技術性問題。(圖／翻攝自唐鳳臉書)

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-13 13:44:44

美國總統拜登上周主持「民主峰會」視訊會議，我國雖然獲邀參加，但是代表我國出席視訊會議的行政院政務委員唐鳳發表演說時，傳出因一張簡報圖片將台灣與中國標為「不同顏色」，遭到美方緊急刪減畫面。外交部今（13）日解釋表示，因為峰會控制中心出現技術問題，導致螢幕分享功能無法使用。

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路透12日報導，唐鳳第一次在民主峰會發言時展示的簡報圖片中，一張將台灣及中國標示為不一樣顏色的地圖，引起美方官員驚慌失措。當主持人第二次請唐鳳發言時，卻只出現唐鳳的聲音，畫面上則是一張寫著「台灣數位部長唐鳳」的字卡。隨後畫面上出現免責聲明稱，「在此小組討論上表達的任何意見都屬個人意見，並不代表美國政府的觀點。」

外交部發言人歐江安表示，美方事後在第一時間已向我方說明，美方肯定唐鳳政委的專業能力，以及推動透明與開放政府的重要貢獻，美方並樂見唐鳳在此次峰會分享資訊。唐鳳的簡報資料也按照主辦單位的建議，於會前就先行提交，並非臨時播出。有關螢幕畫面未正常播出一事，美方說明稱，這是因為峰會控制中心出現技術問題，導致螢幕分享功能無法使用。台美雙方已就該技術性問題充分溝通，雙方互信堅實、關係穩固友好。

歐江安表示，美方也已經在會後於峰會官網公布唐政委發言的完整影片（https://www.state.gov/schedule-the-summit-for-democracy/#Day2），唐鳳也在其網站及臉書上公布完整內容。

外交部指出，這次事件是印證唐鳳政委在「民主峰會」分組座談主題「科技與民主」所傳遞的核心訊息，也就是全球民主國家應該團結合作，透過數位科技，共同反制錯假訊息對民主的危害，並加強媒體識讀及提供民眾正確資訊，以維護及促進彼此所珍視的自由、民主與人權等共享價值。

外交部再度感謝美方邀請唐鳳政委出席峰會，台灣樂願繼續與美國等民主夥伴深化合作，共同對抗威權主義的擴張，捍衛全球民主及區域和平穩定。

▲唐鳳民主峰會視訊畫面「被消失」。（圖／翻攝民主峰會YouTube頻道)
▲唐鳳民主峰會視訊畫面「被消失」。（圖／翻攝民主峰會YouTube頻道)

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