中市幼教師遭檢舉十大惡狀調查中 教育局已准退休

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張家銨指出，該名教師的教學態度與作為，被家長列出「十大惡形惡狀」，包括1.唆使孩童撿地上食物吃；2.未盡到維護教室整潔，蟑螂、螞蟻四處竄行；3.對於年幼孩童身理需求充耳不聞；4.忽視特教生，放任孩子做出危險舉動；5.任課期間滑手機看股票。6.聯絡簿、學習單時常遺漏；7.漠視家長反映、拒絕溝通、冷處理；8.午休期間逕自午覺；9.孩子校內受傷第一時間不是關心聯絡家長，而是裝沒看見，讓孩童自行處理；10.點心時間疏於照顧，孩子餓到下課。
張家銨表示，該名教師的教學態度與作為，屢被家長投訴，而一遇到投訴，該師就開始「請長假」或是轉而「介聘到其他學校」，同樣的手法屢次規避調查輔導機制，持續流竄於各幼兒園，造成多位孩童接連受害。
張家銨指出，教育局早在12月7日核定退休，12月9日還發文給人本基會承諾會輔導該名教師，12月15日要召開本案第三次校事會議，然該名教師也將於同日生效退休申請，屆時調查會議的當事人已經退休，調查會議顯然徒具形式，更是違反教師法規定。
教育局長楊振昇答覆表示，已啟動「不適任教師專審會」調查。
張家銨表示，幼教師的行為對於幼兒園時期的孩童，在認知形塑上有相當大的影響，嚴重的話可能造成幼童學習恐懼等後遺症。請教育局重新檢視不適任教師輔導機制的處理，避免屢遭有心人士藉此漏洞逃避調查，繼續介聘他校殘害國家幼苗。
市長盧秀燕指出，過去對於疑似不適任教師，常以調到其他學校的方式處理，此作法恐會禍害下一個學校，她認為，未來針對疑似不適任教師，不能以調動到其他學校當作解決辦法，應就個案現況進行處理。教師要留或退，都應考量在原校處理完畢，不應還沒有完成調查就調動，目前教育局已在研議調整相關辦法，她指示教育局加快處理。
教育局表示，依教師法第28條規定，教師涉有第14條及第15條規範情事而有解聘必要時，學校自知悉日起不得同意其退休，經查該師於12月初提出退休申請，因退休屬教師權益，教育局依法審酌該師未有教師法第14條及第15條所定而必須予以解聘的情事，因此於今年12月7日核准退休申請。
教育局強調，為保障幼生權益，針對該師教學失當行為，教育局仍要求學校調查工作持續進行，若確有教學不力構成不適任教保服務人員情事，教育局將依法於教保系統註記，該師之後將無法再至全國各公私立教保服務機構任職。