中市幼教師遭檢舉十大惡狀調查中 教育局已准退休

台中市某國小附幼教師遭家長檢舉虐童，要求學童撿拾地上飯菜吃，且不整理教室造成蟑螂、螞蟻竄行等十大惡狀，該名教師還在調查輔導中，卻教育局今年 12 月 7 日已准退休。今 (13) 日議員張家銨質詢指出，這名教師已換了 6 校，屢被家長投訴，多次以「請長假」規避調查，她質疑，處理不適任教師案就息事寧人？放任教師疑似虐童卻不調查清楚？

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張家銨指出，該名教師的教學態度與作為，被家長列出「十大惡形惡狀」，包括 1. 唆使孩童撿地上食物吃； 2. 未盡到維護教室整潔，蟑螂、螞蟻四處竄行； 3. 對於年幼孩童身理需求充耳不聞； 4. 忽視特教生，放任孩子做出危險舉動； 5. 任課期間滑手機看股票。 6. 聯絡簿、學習單時常遺漏； 7. 漠視家長反映、拒絕溝通、冷處理； 8. 午休期間逕自午覺； 9. 孩子校內受傷第一時間不是關心聯絡家長，而是裝沒看見，讓孩童自行處理； 10. 點心時間疏於照顧，孩子餓到下課。

張家銨表示，該名教師的教學態度與作為，屢被家長投訴，而一遇到投訴，該師就開始「請長假」或是轉而「介聘到其他學校」，同樣的手法屢次規避調查輔導機制，持續流竄於各幼兒園，造成多位孩童接連受害。

張家銨指出，教育局早在 12 月 7 日核定退休， 12 月 9 日還發文給人本基會承諾會輔導該名教師， 12 月 15 日要召開本案第三次校事會議，然該名教師也將於同日生效退休申請，屆時調查會議的當事人已經退休，調查會議顯然徒具形式，更是違反教師法規定。

教育局長楊振昇答覆表示，已啟動「不適任教師專審會」調查。

張家銨表示，幼教師的行為對於幼兒園時期的孩童，在認知形塑上有相當大的影響，嚴重的話可能造成幼童學習恐懼等後遺症。請教育局重新檢視不適任教師輔導機制的處理，避免屢遭有心人士藉此漏洞逃避調查，繼續介聘他校殘害國家幼苗。

市長盧秀燕指出，過去對於疑似不適任教師，常以調到其他學校的方式處理，此作法恐會禍害下一個學校，她認為，未來針對疑似不適任教師，不能以調動到其他學校當作解決辦法，應就個案現況進行處理。教師要留或退，都應考量在原校處理完畢，不應還沒有完成調查就調動，目前教育局已在研議調整相關辦法，她指示教育局加快處理。

教育局表示，依教師法第 28 條規定，教師涉有第 14 條及第 15 條規範情事而有解聘必要時，學校自知悉日起不得同意其退休，經查該師於 12 月初提出退休申請，因退休屬教師權益，教育局依法審酌該師未有教師法第 14 條及第 15 條所定而必須予以解聘的情事，因此於今年 12 月 7 日核准退休申請。