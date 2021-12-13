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復興空難倖存空姐站上街頭　籲公投「四個不同意」

▲復興空難唯一倖存前空服員黃敬雅前往前鎮高中捷運站路口宣講，呼籲市民朋友投下「四個不同意，台灣進國際」。（圖／台灣基進提供）
▲復興空難唯一倖存前空服員黃敬雅前往前鎮高中捷運站路口宣講，呼籲市民朋友投下「四個不同意，台灣進國際」。（圖／台灣基進提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-12-13 13:43:21

公投倒數5天，台灣基進新聞部主任張博洋今（13）早率志工媽媽、復興空難唯一倖存前空服員黃敬雅前往前鎮高中捷運站路口宣講，要與勞工朋友呼籲「四個不同意，台灣進國際」，擔任志工的黃敬雅說，今天是第一次以母親的身分站上街頭用志工參與的方式守護台灣，一方面也是要以身作則給女兒看！

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張博洋表示，中山五甲路口是許多勞工朋友上班必經之地，自己進政治圈前也跟大家一樣，在中山路的車潮中穿梭，一起在這座海港城市打拼，因為對公共事務關心，從出門投票到站上街頭當志工，最後成為政治工作者，初心都是因為關心自己的家鄉，希望高雄更好，呼籲投下四個不同意，讓台灣進國際，也替廣大勞工顧權益。

▲台灣基進新聞部主任張博洋今（13）早率志工媽媽、復興空難唯一倖存前空服員黃敬雅前往前鎮高中捷運站路口宣講。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進新聞部主任張博洋今（13）早率志工媽媽、復興空難唯一倖存前空服員黃敬雅前往前鎮高中捷運站路口宣講。（圖／台灣基進提供）
復興空難唯一倖存前空服員黃敬雅，作為同行的志工，她則表示，高雄是從小長大的故鄉，自己從小跟著母親參與黨外的民主演說，今天是第一次以母親的身分站上街頭用志工參與的方式守護台灣，非常榮幸也很驕傲，現在總算能理解母親當年不論再辛苦忙碌，總是要犧牲休息時間跟著黨外運動的腳步並肩同行，就是因為一份愛台灣的初衷。

黃敬雅說，四個不同意，就是不希望台灣被國民黨亂下去，不管是萊豬牽涉的台美關係議題，還是核四、藻礁議題背後的能源轉型問題，都影響下一代甚鉅，今天站出來，一方面是跟市民宣傳，一方面也是要以身作則給女兒看，無論如何，「媽媽會用盡全力守護妳」。

▲台灣基進新聞部主任張博洋今（13）早率志工媽媽、復興空難唯一倖存前空服員黃敬雅前往前鎮高中捷運站路口宣講。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進新聞部主任張博洋今（13）早率志工媽媽、復興空難唯一倖存前空服員黃敬雅前往前鎮高中捷運站路口宣講。（圖／台灣基進提供）
張博洋也預告，公投最後衝刺，一同迎向台灣民主的勝利，將與基進選將們展開路口巡迴，到苓雅、新興、前鎮、鳳山、鳥松、大寮等區域，與更多的高雄市民朋友宣傳、演說，將四個不同意化作團結台灣的力量。

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