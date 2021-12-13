萬隆變電所爆炸30萬戶大停電 王婉諭批台電螺絲掉滿地
台電萬隆變電所昨日發生爆炸起火事故，導致雙北部分地區超過30萬戶停電，時代力量立委王婉諭今（13）日痛批台電事外事故不斷，不是螺絲鬆了，根本是螺絲掉滿地。她也痛批國民黨發電設備故障而呼籲重啟核四的說法，根本就是毫無邏輯。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-13 14:40:39｜2021-12-13 14:42:35
王婉諭表示，上週中和變電塔事故才剛發生事故，今年五月也發生過一週連續兩次無預警大停電，導致全台許多地區停電，七月還有核二廠主蒸氣隔離閥糟誤觸導致反應爐急停。一連串的事故問題都還沒完全解決，沒想到，如今又發生這樣的爆炸起火事故，讓停電事件再度發生。「台電的螺絲已經不只是鬆掉，而是根本掉了滿地！」相信全台民眾對於台電的信心，早已跌落谷底。
王婉諭指出，早在先前的幾次停電時就提到，台灣目前老舊電力基礎設施的問題亟需正視，台電到底要拖到何時，才要好好面對問題、全盤檢討？另外一部分讓人氣憤的是，在這種時候卻看到國民黨藉著這樣的機會，意圖要將這樣的意外事故與公投掛鉤，甚至提到「興建核四」就能解決這樣的問題，「這種說法，根本就是胡扯!」
王婉諭認為，昨天意外發生時的備轉容量高達37.17%，代表這個事故跟缺電並沒有關係，若真的是缺電問題，興建時間至少要10年起跳的核四，更是緩不濟急的選項。因為發電設備故障而呼籲重啟核四，根本就是毫無邏輯的說法，請國民黨不要藉機意圖偷換概念、混淆民眾。