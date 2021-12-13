美韓不同調！文在寅：韓國「不考慮」外交抵制北京冬奧
目前美國、英國、紐西蘭、澳洲和加拿大等國家先後宣布「外交抵制」北京冬奧，而南韓先前就已傳出不考慮抵制的消息，正在澳洲訪問的韓國總統文在寅今（13）日也正式對外表態，表示將不會跟上美國外交抵制2022北京冬季奧運，強調韓國需要與中國合作。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-13 14:34:40
根據《韓聯社》 報導，文在寅與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）舉行會面後共同記者會，記者會上文在寅提到，包括美國在內，沒有任何一國建議韓國參與「外交抵制」北京冬奧，而澳洲抵制北京冬奧是澳洲作為主權國家的自主決定，韓方尊重澳洲立場，但韓國「不會考慮」像部分西方國家抵制北京東奧，作為對中國侵犯人權的抗議，此次訪問期間韓澳兩國將簽署一系列科技和軍事合作協議。
文在寅表示，韓國想要的是個自由開放的印太地區，但也得考慮到中國在朝鮮半島議題上的角色，尤其美中角力之際，韓國該如何在「韓美同盟」的外交、安全與「韓中關係」的經濟領域中取得平衡，需要仔細權衡。
文在寅強調，韓國為了實現朝鮮半島無核化，必須靠中國從中發揮建設性作用，而中國已對宣布抵制冬奧的國家表達譴責，並警告這些國家將會「付出代價」，目前不派政府官員或代表與會的國家包含「五眼聯盟」的美國、紐西蘭、澳洲、英國、加拿大，以及立陶宛、科索沃。