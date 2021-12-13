NBA／柯瑞太強反干擾？烏布雷離開勇士曝：打亂我節奏
26歲的Kelly Oubre Jr.(烏布雷)上季加盟勇士，但最後未獲續約成為自由球員，今夏以2年2600萬美元加盟黃蜂，近期表現出色重回先發，被問到前後東家的差別，Oubre Jr.直說，就算勇士一哥Stephen Curry(柯瑞)很強也沒幫助到他，因為他被迫捨棄自己的節奏。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-13 15:05:31
Oubre Jr.原是勇士找來緊急替補受傷「K湯」Klay Thompson的射手，不過他始終無法很好地融入勇士進攻系統，隨著K湯即將回歸，上季中傳出Oubre Jr.不願意被降為替補，因此今夏未獲續約，改披黃蜂戰袍。
不過開季5場先發Oubre Jr.表現大起大落，被降到替補席，近期表現回穩，近8場有7場得分破20大關，再次獲得重用連續4場先發，更有「雙十」進帳，他將這一切歸功於黃蜂是「以團隊為導向的球隊。」
Oubre Jr.說，「就算強如Curry，也不是所有在他身邊的人都能打得好。必須一而再，再而三的為同一位球員做掩護，那完全打亂了你自己的節奏。黃蜂則是一支以團隊為導向的團隊，這也是為何我感到我自己正打出最佳表現。」