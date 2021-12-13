大同高層又大地震？王光祥現身 盧明光、何春盛宣布辭職
大同公司近日傳出高層大地震！大同今（13）日下午召開記者會，大同董事長盧明光、大股東尚志董事長王光祥與一線高層共同現身。盧明光會上展示上任一年來的成績，語畢即宣布完成階段性任務，將與總經理何春盛一起辭職。至於新任董事長、總經理由誰接棒，將於下次12月21日董事會選出。
記者許家禎/台北報導
2021-12-13 15:18:31｜2021-12-13 15:27:18
近日外傳大同董事長盧明光、總經理何春盛將在12月20日公司董事會後將辭職，由大股東王光祥屬意的人選出任新任董總座，外界認為可能由前經濟部長、現任中石化董事長陳瑞隆為新任董事長。
針對外界傳言，大同一線高層包括盧明光、何春盛、鍾依文、王光祥等人都一同出席記者會。大同董事長盧明光首先起身報告，他說百年企業期待華麗轉身，但希望速度加快，會上他展現大同這一年的改變。其中在活化資產部分，他強調自己支持適度的活化資產，並不像外界說的反對活化資產。
報告完一年來的成果後，盧明光表示完成階段性任務，將與總經理何春盛一起辭職。盧指出，他沒有對不起王光祥、但對於員工與新投資的股東感到不好意思，因為沒有繼續一起走下去，語畢即鞠躬說抱歉。何春盛則說，要捐出稅後薪資給母校大同，並希望下一棒經營者可以真正負起社會責任，讓大同成為台灣之光。
會上，王光祥表示，盧明光、何春盛兩位的努力功不可沒，數字可以證明。他們這一年非常辛苦，由衷感謝他們，說完也向兩位握手致意。但隨即盧與何便快閃離去，未接受媒體詢問，留下王光祥接受媒體提問。