韓國擬試行AI臉部辨識　追蹤COVID-19病例

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根據市府提交韓國科學技術情報通信部的110頁營運計畫，這套系統利用AI演算法和臉部辨識技術，分析超過1萬820台閉路電視攝影機蒐集到的畫面，追蹤確診者及和他們近距離接觸者的足跡，並且分析是否有戴口罩。
路透社報導，多國政府都轉向新科技及擴大法律權力，試圖遏阻COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳播。根據紐約哥倫比亞大學法學院（Columbia Law School）一份3月的報告，中國、俄羅斯、印度、波蘭、日本及美國多州都曾推出或至少試驗採用臉部辨識系統來追蹤COVID-19確診者。
富川市官員說，這套系統應能協助減輕防疫追蹤團隊的壓力，有助團隊作業更有效率、更精確。
韓國早已擁有高科技聯絡追蹤系統，匯集閉路電視畫面、信用卡紀錄和手機定位資料等個人資訊。不過仍得仰賴大量疫調人員時常24小時輪班，密集追蹤和聯繫可能染疫的民眾。
富川市長張德天（Jang Deog-cheon）去年底為這項試行計畫爭取國家經費，他表示，這樣的系統將能加快追蹤速度。他在推特上說：「有時分析一個閉路電視畫面要花好幾小時。採用視覺辨識技術將能提供即時分析。」根據計畫，這套系統也能克服確診者疫調不實的缺點。
韓國科學技術情報通信部表示，目前不打算在全國層級擴展這項計畫。
報導說，儘管現行追蹤方式獲得公眾廣泛支持，人權維護者和一些韓國議員表示，擔心政府將保留並擴大利用這些資料，遠遠超出疫情所需範圍。
富川市官員表示沒有隱私的問題，因為系統會在非鎖定對象的臉上打馬賽克。官員告訴路透社：「這裡沒有隱私問題，因為系統是根據傳染病防治法追蹤確診者。接觸史追蹤行動遵守規定，因此沒有資料外洩或侵犯隱私之虞。」
官員表示，規定說採用臉部辨識追蹤必須取得確診者同意，但即使他們不同意，系統仍然能利用他們的輪廓和身穿的衣服來追蹤他們。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1101213