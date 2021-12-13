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林秉樞違規打疫苗？黃珊珊：可能以同住親屬名義打殘劑

▲針對林秉樞可能施打特權疫苗一事，台北市副市長黃珊珊13日表示，詳細狀況衛生局還在調查，不過很有可能是以醫事人員同居者的身分施打疫苗殘劑。（圖／記者丁上程攝，2021.12.13）
▲針對林秉樞可能施打特權疫苗一事，台北市副市長黃珊珊13日表示，詳細狀況衛生局還在調查，不過很有可能是以醫事人員同居者的身分施打疫苗殘劑。（圖／記者丁上程攝，2021.12.13）

記者丁上程／台北報導

2021-12-13 15:43:35

民進黨立委高嘉瑜日前驚爆糟前男友林秉樞施暴，引發社會各界議論。除了日前爆出網軍疑雲的案外案外，現在林秉樞再遭爆料，除了施打的莫德納疫苗疑似是特權疫苗外，更曾透過高嘉瑜向台北市衛生局索取疫苗，供內湖禾馨診所施打。對此台北市副市長黃珊珊今（13）日下午受訪時，表示依照中央規定，很有可能是循「同住家人施打殘劑疫苗」的模式施打。

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黃珊珊受訪時表示，如果是7月中的時候在診所施打疫苗，很有可能是按照規定接種殘劑疫苗，目前應該是交由衛生局方面在進行調查與後續認定。面對媒體追問，因為林秉樞並非與醫事人員有婚姻關係，是否不符合相關施打規定？黃珊珊則表示，按照中央規定是住在一起的人都有資格，也印象中為了保護當事人與家人，資格是盡量從寬認定，因此還是要看最後中央如何處理。

對此台北市政府發言人陳智菡表示，林秉樞在7月15日曾至小禾馨民權小兒專科診所接種莫德納疫苗，雖然當時疫苗預約系統僅開放長者接種，林秉樞也並未具備特殊身份可以提前施打，但當時中央已經有規定民眾可以登記殘劑，並且開放給診所醫事人員的相關人員施打，因此是否為非法施打還要再調查。

而禾馨診所的營運長林思宏則表示，林秉樞在施打疫苗時，是以某位吳姓護理師男友的身分接種。林思宏透露，林秉樞是以醫事人員親屬的身份施打殘劑，有聽說林是國安局人員，但卻未以第七類身份施打，當下也覺得有些奇怪，事後才知道林秉樞根本不是國安人員。

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