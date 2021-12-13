12月颱「雷伊」生成！路徑曝光公投日天氣有變數

位於關島南方海面上的熱帶性低氣壓，在今（13）日下午2時已經發展成為輕度颱風，是今年西北太平洋上第22號颱風，中文譯名為「雷伊」（Rai，米克羅尼西亞命名，原意為「石頭貨幣」）。依據中央氣象局與日本氣象廳的預測路徑來看，未來雷伊颱風會持續朝西北西方向移動，在周四開始通過菲律賓後，於週六進入南海，應不會直接影響台灣陸地天氣。
記者張勵德/綜合報導
2021-12-13 15:41:37｜2021-12-13 15:43:27
根據氣象局統計，在氣候平均值上，西北太平洋12月仍有1.2個颱風會生成。氣象局觀測資料顯示，目前雷伊颱風持續以時速25公里向西北西移動，雖然不會直接影響台灣陸地天氣，但週五東北季風再度增強後，到週末雷伊颱風進入南海，一方面增強東北風，另一方面帶來南方水汽，恐會對週末台灣天氣帶來影響，尤其週六適逢公投日，目前預估北部及東半部地區有局部短暫雨，南部及中部山區也有零星短暫雨，其他地區維持多雲。詳細影響程度，未來幾天會更明朗。
氣象局指出，明（14）日白天起東北季風逐漸減弱，北部及東北部地區氣溫會慢慢回升，到週四（12/16）之前除了東半部地區有局部短暫雨之外，其他地區都是多雲到晴。北台灣高溫可達攝氏24到26度，中南部地區高溫約攝氏26到28度，東部地區約攝氏22到25度。西半部地區因為放晴，日夜溫差可達攝氏10度左右，請早出晚歸的民眾留意保暖。