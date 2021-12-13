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商機夯監管擋不住？百度入場元宇宙　推首個產品「希壤」

▲百度宣布將於12月27日發布元宇宙產品「希壤」。（圖／美聯社／達志影像）
▲百度宣布將於12月27日發布元宇宙產品「希壤」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-13 15:48:02

全球科技業搶攻「元宇宙」虛擬實境的無限商機，臉書母公司Meta旗下的元宇宙平台「地平線世界」（Horizo n Worlds），9日時才宣布正式對美國、加拿大 18 歲以上的用戶開放。中國網路巨頭百度隨後也宣布，將於本月底推出中國第一個元宇宙產品「希壤」。

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近期由臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）所提起的「元宇宙」概念在全球發酵，就連中國也不例外，包含字節跳動、百度、騰訊等中國巨頭企業也紛紛入局，參與元宇宙的底層技術搭建。

綜合中媒報導，百度近日宣布，將於12月27日發布元宇宙產品、一款全新社交APP「希壤」。百度表示，希壤是首個中國自製元宇宙產品，該產品打造了一個跨越虛擬與現實、永久續存的多人互動空間。

百度副總裁、希壤負責人馬傑表示，目前元宇宙尚處於非常初期的產業探索階段，其發展是循序漸進的，將由整個社區花費很長時間來共同構建並成熟。

百度同時宣布，百度Create 2021（百度AI開發者大會）也將於12月27日在希壤中舉行，有別於以往，此次大會取消了線下會場，全程在元宇宙播放，這也是中國首次在元宇宙中舉辦的大會，預計可以容納10萬人互動。

▲2021百度Create大會敲定12月27日舉行，有別於以往取消了線下會，將在百度的希壤裡面直播。（圖／翻攝自微博）
▲2021百度Create大會敲定12月27日舉行，有別於以往取消了線下會，將在百度的希壤裡面直播。（圖／翻攝自微博）
根據了解，希壤的造型是一個莫比烏斯環星球，在程式設計中融入了大量中國元素，中國山水、中國文化、中國歷史都將融入城市建設和互動體驗中。

百度稱，希壤將在視覺、聽覺、交互三大方面實現技術創新突破。用戶自12月27日起可以在希壤創建虛擬身份，在虛擬世界與好友互動，並且透過穿戴設備，從個人電腦、手機聽發表會、逛街、交流、看展。如果戴上耳機，能夠馬上體驗10萬人會場內聲臨其境的沉浸式影音視覺效果，若打開麥克風，能夠馬上連麥，進行多人語音交流。

百度表示，元宇宙即時高刷新率的沉浸式體驗畫面效果、同一空間內的多人互動，需要大量演算力、演算法支援，也需要大量研發投入，因此技術實力將成為未來元宇宙競爭的關鍵一環。百度表示，在探索下一代網路的過程中，百度的努力是成為「元宇宙引擎」，為希壤以及其他元宇宙產品提供AI和雲端計算的能力。

目前百度已經在包括蘋果App Store等多個應用程式商店上架希壤。

▲「希壤」的造型是一個莫比烏斯環星球。城市設計融入了大量中國元素，中國山水、中國文化、中國歷史都將融入城市建設和互動體驗中。（圖／翻攝自百度微博）
▲「希壤」的造型是一個莫比烏斯環星球。城市設計融入了大量中國元素，中國山水、中國文化、中國歷史都將融入城市建設和互動體驗中。（圖／翻攝自百度微博）
近期由臉書創辦人祖克柏提出的「元宇宙」概念在全球發酵，中國科技公司包括字節跳動、百度、騰訊等巨頭企業紛紛表示佈局，參與元宇宙的底層技術搭建。

根據中國天眼APP顯示，截至目前的元宇宙相關商標註冊公司已超過600家，橫跨餐飲、辦公、醫藥及科學儀器，也帶動相關商機。在中國電商平台上也出現元宇宙配件、元宇宙盲盒等商品，也有VR設備標榜著「VR元宇宙設備」，凸顯和普通VR的不同。還有人以靠出售元宇宙課程、書籍等挖掘了第一桶金。近日還有網友爆料，在私域流量行銷平台的元宇宙課程培訓學員超過四萬人，日收入近十萬元人民幣。

不過元宇宙的產業熱潮也觸動了北京當局的敏感神經，自12月以來，中國至少十家上市公司收到購監管部門下發的關注函或監管函。《彭博社》報導指出，儘管像是字節跳動、阿里巴巴、騰訊等已經打造出龐大網路世界的中國科技巨頭，入場元宇宙佈局，最終仍可能遭到威權主義限制發展。

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