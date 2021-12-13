驚悚瞬間曝！板橋街頭槍戰 警連轟9槍逮3人、查獲海洛因
13日中午，新北市板橋區發生街頭警匪槍戰，當時一台白色自小客車，於國慶路附近拒絕警方攔檢後，竟踩油門直接衝撞多名警員、警車，造成4名警員倒地受傷，過程中，警員騎乘警用機車不斷追趕，之後拔槍連轟9槍射擊車輪，終於制止汽車逃逸，而隨後趕抵的支援警力，也順利逮捕車上的3名嫌犯，當時驚險一瞬間的畫面也曝光！
編輯中心/綜合報導
2021-12-13 15:55:28
從畫面中可以看到，當時警方要求白色自小客車停下受檢，但車上3男卻遲遲不肯下車，之後竟直接加速逃逸，不但撞翻前方的數台警用機車，也有好幾名警員倒地，其中車上1人跳車落跑，當場被警方壓制逮捕，之後警員騎乘警用機車追上，不斷大喊「下車」，但車上2嫌依舊不為所動，仍企圖開車逃逸，警員見立即拔槍，朝車輪狂轟9槍，街上頓時槍聲大作。
警匪追逐約數百公尺後，最後車子衝撞路邊民宅停下，而獲報趕抵的警力也一擁而上，順利壓制2嫌，並於車內查獲海洛因、安非他命、FM2等毒品，還搜約出50萬現金以及不明存摺兩本。目前3嫌正在接受警方偵訊，全案將朝毒品、妨害公務等罪嫌偵辦。 （編輯：林盈君）
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