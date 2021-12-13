人事地震！聚焦綠電、活化資產　王光祥將任大同董座

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今日記者會上王光祥表示，盧明光、何春盛兩位的努力功不可沒，數字可以證明，他們這一年非常辛苦，由衷感謝他們，說完也向兩位握手致意。但隨即盧與何便快閃離去，未接受媒體提問，留下王光祥、精英電腦董座鍾依文與大世科董座沈柏延（大同執行副總）留在現場接受媒體提問。
針對市場種種傳言，王光祥指出，他要反駁之前外傳的「改革夢碎」，現在正是最強的時候，且都是舊的團隊，不像外傳說的將有新團隊出現。他說大同已經20年未發股利，不能再讓股東等5年，為了加快速度，未來將聚焦綠電、電動車與活化資產。至於與盧明光的關係，他也澄清雙方沒有不愉快，完全是因為盧自己有所規劃。
王光祥介紹目前經營團隊包括精英電腦董座鍾依文，將帶領大同的重電、太陽能、電動巴士等事業群。另外還有大同模範生大世科董座沈柏延，領軍大同推向5G與AI大數據、國家數位轉型。
除了綠電、電動車外，王光祥宣示大同旗下尚志資產要逐步開發46萬坪土地，指出一年要賺一個股本應該不是難事。目前捷運萬大中和線連城錦和站聯開案與大同莊園第三期，二個建案潛在毛利有200億元。
另外大同芙蓉大樓的基地不輸給正義都更案的Diamond Tower，已經做好完整開發規劃。至於桃園大園廠16萬坪土地、基隆6萬5千多坪土地，總計46萬坪都會依序開發，相信開發利益驚人。
太陽能部分，過去有10幾年的基礎，10幾家太陽能電廠過去一年賣掉兩家太可惜，未來將以現有基礎再加上專業經營團隊，期盼未來有爆炸性成長。電動巴士部分，大同與國光客運、成運組成的電動巴士國家隊，已經完成嘉義市和五股區超過80輛的電動巴士，未來希望成為台灣電動車的標竿。
大同第3季合併毛利率24.36%、個體17.01%，均較去年同期大幅提升。前3季個體即合併營業損益均逐季上揚，累計前3季個體4.28億元、合併9.02億元，較去年度之大幅虧損，改善顯著。前3季個體稅後淨利累計12.67億元，EPS 0.54元。財務比率改善部分，個體負債比率2020年底57.25%，降低至2021年第三季的56.04%。