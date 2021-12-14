安妮分享荒謬租屋經歷 奇葩房東被「抓包偷吃」還頂嘴
擁有烏克蘭、俄羅斯血統的安妮，到台灣演藝圈發展超過10年，除了推出過料理書，發過單曲之外，也是許多綜藝節目的常客，近來更一口氣推出2個新作品，包括全英文數位單曲《How?》和2022年寫真桌曆《Love yourself first》。安妮近來在節目《小明星大跟班》上分享租屋時曾遇到奇葩房東，公然偷吃東西，還用「神邏輯」回應。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-14 07:30:00
安妮與黃喬歆、瑄瑄和孫國豪在節目上一同分享恐怖租屋經歷，她透露曾在俄羅斯遇過奇葩房東：「她很常完全沒通知我就來我家，有一次我剛好在房間弄完東西去廚房，她在廚房竟一邊吃三明治還泡茶，我說三明治是妳帶來的嗎？她說妳冰箱有啊！」而房東的「神」邏輯更讓安妮哭笑不得：「我說妳怎麼可以拿我的東西吃？她說這個房子是我的，冰箱也是我的，所以裡面的東西也是我的！」
黃喬歆則有被「房東偷進房間」的可怕經歷：「有一次我隔了2、3天沒回家，我很確定有人進我家！因為蓮蓬頭的方向全都變了！」這讓吳宗憲一聽也認同，因為每個人的衛浴習慣都不一樣，黃喬歆當時只是懷疑但不敢斷定，因此她只要是出遠門，都會特意在門縫上做記號，果然真被她發現記號移動的痕跡：「我立刻打給房東問他是不是有進我房間？但對方一直打死不認。」眾人一聽都建議女生獨自在外租房，還是要裝監視器比較安全，但以「省」出名的黃喬歆卻說：「那很貴，還要電費耶！」吳宗憲忍不住笑喊：「搞不好某一天她突然出寫真集，然後她自己不知道。」