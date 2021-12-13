馬英九籲對公投表態　侯友宜：他的態度從沒變過

1218公投進入決戰的黃金週，前總統馬英九昨（12）日呼籲新北市長侯友宜站出來對公投表態；對此，侯友宜今（13）日強調，他的態度從一開始到現在都沒變過，希望中央快速處理核廢料，才有資格、有能力來用核電。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-13 15:58:30｜2021-12-13 16:39:34
侯友宜今日出席「貢寮田寮洋地區友善耕作品牌－信鳥到站暨羽豐米發表會」時表示，其實他也都已講得非常清楚，核安及中央要面對核廢料積極的去處理，才有資格、有能力來用核電；他的態度從一開始到現在都沒有變過，也相信用這樣的態度面對核能安全，及未來能源方向，才是應有的一個責任。
侯友宜指出，尤其有權的中央，面對核廢料的何去何從，應該說清楚，面對未來的核安怎麼做，中央與地方要加強攜手合作；希望大家全力以赴，守住核安，希望中央快速的處理核廢料，讓我們有資格能來談乾淨的能源。
至於最近是否有跟國民黨主席朱立倫見面談1218的公投？侯友宜認為，公投就是一個公民展現他的想法，民意做了決定的時候，大家就必須要包容跟體諒，攜手往前行；樂見大家都能用一個包容的態度來看待，然後尊重民意的選擇。
侯友宜說，過程中，就必須以民主的風範，展現出科學論證，讓民眾能夠很清楚未來的方向；更重要的有權責的人，要負起責任，把這樣一個責任、把優劣點來跟民眾來敘說，讓民眾有一個選擇。