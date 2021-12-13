屏東濫用藥物檢測實驗室揭牌啟用　縮短檢驗分析時效

因應國內濫用藥物年齡層下降及積極查緝毒品，屏東縣檢驗中心斥資 3500 萬打造「濫用藥物檢測實驗室」，今 (13) 日舉行揭牌啟用典禮，縣長潘孟安表示，過去縣府查緝毒品時需委請由外縣市機關單位鑑驗，耗時可達 1 至 2 個月，濫用藥物檢測實驗室成立後，能縮短檢驗分析時效，協助司法、檢察、衛生等單位打擊犯罪更有效率。

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▲屏東濫用藥物檢測實驗室啟用，屏東縣地檢署主任檢察官陳建州、縣調查站主任蔡健崇、縣警察局長劉印宮、縣議員許展維、方一祥、宋麗華到場支持。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.13）

屏東地檢署主任檢察官陳建州、縣調查站主任蔡健崇、縣警察局長劉印宮等檢警調單位都出席啟用典禮，對縣府排除困難成立「濫用藥物檢測實驗室」，肯定潘孟安及縣府團隊的用心，縣議員許展維、方一祥、宋麗華也到場支持。

潘孟安指出， 2014 年底他就任屏東縣長後， 2015 年就主動拜訪屏東地檢署，與檢調單位合作成立食安、環安、治安平台，有效打擊犯罪，讓人民住的安心安全、安居樂業。

但近年新興毒品層出不窮，必須仰仗儀器才能檢測出來，為掌握偵辦時間，縣府從去年開始籌劃「濫用藥物檢測實驗室」，展現維護治安的決心。

縣府於 2017 年成立屏東縣檢驗中心，是全國第一個成立縣級檢驗中心的縣市，推動各項食品安全及生產管理措施，近年陸續添購設備與人力， 2020 年增設「異味官能測定」檢驗室，並培訓聞臭師加強環安稽查。

▲屏東濫用藥物檢測實驗室，目前配置有全自動生化分析儀、液相層析串聯式質譜儀及氣相層析串聯式質譜儀，未來將漸進購置各項新型設備。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.13）