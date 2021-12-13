屏東濫用藥物檢測實驗室揭牌啟用　縮短檢驗分析時效

因應國內濫用藥物年齡層下降及積極查緝毒品，屏東縣檢驗中心斥資3500萬打造「濫用藥物檢測實驗室」，今(13)日舉行揭牌啟用典禮，縣長潘孟安表示，過去縣府查緝毒品時需委請由外縣市機關單位鑑驗，耗時可達1至2個月，濫用藥物檢測實驗室成立後，能縮短檢驗分析時效，協助司法、檢察、衛生等單位打擊犯罪更有效率。
記者黃正忠／屏東報導
2021-12-13 21:00:00
屏東地檢署主任檢察官陳建州、縣調查站主任蔡健崇、縣警察局長劉印宮等檢警調單位都出席啟用典禮，對縣府排除困難成立「濫用藥物檢測實驗室」，肯定潘孟安及縣府團隊的用心，縣議員許展維、方一祥、宋麗華也到場支持。
潘孟安指出，2014年底他就任屏東縣長後，2015年就主動拜訪屏東地檢署，與檢調單位合作成立食安、環安、治安平台，有效打擊犯罪，讓人民住的安心安全、安居樂業。
但近年新興毒品層出不窮，必須仰仗儀器才能檢測出來，為掌握偵辦時間，縣府從去年開始籌劃「濫用藥物檢測實驗室」，展現維護治安的決心。
縣府於2017年成立屏東縣檢驗中心，是全國第一個成立縣級檢驗中心的縣市，推動各項食品安全及生產管理措施，近年陸續添購設備與人力，2020年增設「異味官能測定」檢驗室，並培訓聞臭師加強環安稽查。
今年更進一步成立「濫用藥物檢測實驗室」，目前配置有全自動生化分析儀(EIA)、液相層析串聯式質譜儀(LC/MS/MS)及氣相層析串聯式質譜儀(GC/MS/MS)，運用精密檢驗儀器快速準確分析各項傳統及新興毒品，未來將漸進購置各項新型精密檢驗儀器以強化設備。