不給過！台中爸找不到BRT停靠站 竟抱兒子「肉身擋車」
台中市台灣大道上的BRT站體近日進行整修工程，乘客需到其他站或是到慢車道上等車引來不便，不料，日前竟有一名爸爸抱著兒子，疑似因找不到上車處而以「肉身擋車」擋住BRT行駛30秒，讓見狀民眾大傻眼，將整起事件po上論壇，影片也一起曝光。
編輯中心／綜合報導
2021-12-13 16:10:32
據網路論壇《Dcard》文章原po指出，事發當天他正搭乘往東海方向的行駛的公車，但在公車要繞道慢車道等紅燈的時候，有一位爸爸抱著小孩跑到公車前面想要上車，原因是因為他找不到可以搭車的地方。
原po表示，因為台灣大道上的BRT站體最近在整修，所以要到其他站或是慢車道搭車，而這名爸爸因找不到停靠站就直接跑到公車前要搭車，但依規定不能在車站外的地方隨意上車，沒想到他竟在遭到司機拒絕後直接以「肉身擋車」，站在慢車道上，讓後方的車子全部塞成一排，引發交通大亂。
原po也把事發過程的影片傳上網，畫面中還可見到他對著司機叫囂，甚至還對著司機喊「你就是沒有同情心」，整個經過大約30秒。
轄區台中市警六分局表示，當天未接獲民眾報案有人阻擋公車，但從影片中研判，該名男子的行為已經違反了《道路交通管理處罰條例》，可處300元罰鍰，再次呼籲民眾切勿違法，共同維護大眾安全。（編輯：林莞茜）