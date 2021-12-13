亞馬遜倉庫遭龍捲風摧毀釀6死！員工們要求廢止手機禁令
美國中東部6州日前遭遇10多起龍捲風襲擊，位於伊利諾州愛德華茲維爾市（Edwardsville）的亞馬遜（Amazon）物流倉庫更是因為屋頂不堪龍捲風襲擊而倒塌，造成現場6人死亡。有員工認為亞馬遜的「手機禁令」讓員工無法即時收到避難消息，將矛頭指向這個公司政策，並稱不廢除禁令就要辭職。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-13 16:15:48
綜合美媒《商業內部》報導，亞馬遜物流中心10日晚間8時35分遭到龍捲風襲擊，一處約足球場大小的倉庫屋頂與牆面遭強風侵襲而吹垮，導致人數不明的員工受困在瓦礫堆中，10日晚間傳出百人受困其中，後來在11日下午確認其中有45人脫困成功、6人死亡，另有1人受傷住院，目前消防人員仍在清理廢墟，並與亞馬遜合作查明事故當時所有值班人員的下落。
亞馬遜表示，當龍捲風警報發生時，所有員工都會收到通知並被引導至避難所，但並未對外確切回答當晚幾點幾分發出通知等問題，報導引述消防當局回應，指出亞馬遜礙於「正值換班和部分兼職人員」因素，沒有提供完整的員工人數，而這樣的回應也掀起不少員工批評，尤其針對「手機禁令」的限制成為員工主要抗議的公司政策。
這樣禁令讓員工們無法即時獲得緊急災害資訊或撥打求救電話，過去新冠疫情期間亞馬遜就曾放寬倉庫人員的手機禁令，允許員工與親人聯繫，一名亞馬遜員工向彭博社表示，「我絕不可能指望亞馬遜能保護我的安全，如果他們規定禁止使用手機，我就辭職」。
報導指出，亞馬遜沒有計畫調整相關政策，也拒絕回應員工們對於「禁用手機」、「惡劣天氣中進行危險勞動」等疑慮，目前將重點放在現場救援，並簡單回應「我們與受害者及其家屬、所有受風暴影響的人同在，也為他們祈禱。亞馬遜將繼續支持該地區的員工與合作夥伴。另外，也感謝所有現場緊急救難人員的持續努力」。