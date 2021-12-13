鄧佳華破處倒數48小時 AV監製氣炸「搞得像馬戲團」
鄧佳華近日「零片酬」答應片商TWAV公司合作後，準備破處挑戰人生第一支AV，雖然能如願以償當上男優，不過仍飽受外界抨擊，被質疑整件事根本是在炒作、蹭熱度。而目前距離鄧佳華開拍時間剩不到48小時，擁有百萬粉絲的AV監製米砂似乎看不下去，忍不住發文開砲：「搞得像馬戲團一樣」。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-13 16:35:51｜2021-12-13 17:20:26
米砂一開頭就跪求鄧佳華和片商放過台灣AV圈：「搞得像馬戲團一樣，我很努力讓社會尊重這個新興產業，想要讓同行的大家發展越來越好，但其他廠商為了一時的媒體流量，倒是很樂於讓這個產業淪為媒體笑柄。」米砂坦言自從勇敢踏入AV圈後，就很努力讓這產業受到重視，不希望因為鄧佳華的鬧劇而功虧一簣。
執導鄧佳華處男秀的導演圤智雨，今（13）日向《NOWnews今日新聞》透露進度，表示鄧家華已經「清潔」到一個段落，目前只剩下確定場地和劇情修改，還爆料腳本原本走向，是要安排鄧佳華先「辦事」，隨後再請女優替他洗「殘廢澡」，不過礙於鄧佳華清潔不易，才會將順序對調：「我們現在只能先洗澡，而且不是殘廢澡，會是認真洗澡。」