中市新住民專區網頁僅中文 議員批形同虛設

台中市新住民近 6 萬人，民進黨市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任今 (13) 日總質詢指出，市府新住民專區網頁、新住民教育資源網竟無原屬國母語頁面，僅有中文，且缺乏縱向局處組織聯繫、橫向內外服務整合不足，內容不夠實用，批評這是對新住民敷衍塞責、形同虛設；市長盧秀燕當場允諾，全面改善。

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張玉嬿表示，新住民在生活上所遭遇的困難與問題比本地人更多，包括文化和生活適應、語言溝通、家庭暴力、子女教養與教育、就業、經濟弱勢、社會福利與認同等諸多問題，有賴單一窗口提供資訊服務，讓他們一目了然。

她又說，高雄新住民實用小學堂 Q&A 、台南新住民照顧與輔導網站，內有英語、越南語、印尼語、泰語等新住民的原屬國母語，並集結政府與民間資源，整合教育、就業等各種資訊，就算中文能力比較差，一按母國語言就可清楚生活疑難和解答。

張玉嬿批評，中市民政局新住民專區網頁不僅內容不夠充實，縱向的局處組織聯繫缺乏、橫向的內外服務整合不足，最離譜的是居然僅有中文，對中文不佳的新住民勢必產生困擾，怎麼看？根本敷衍塞責、形同虛設，過於馬虎。

謝志忠也指出，新北新住民好學平台是多國母語，可在網站註冊會員，搜索各局處及學校的學習資源直接報名；反觀台中新住民教育資源網只有中文，著重成果宣導，非常不實用，新住民想要上課只能透過口耳相傳，訊息不夠透明。

張耀中又說，新住民族群在台灣生活及獲取公部門資訊的管道，不應有網路語言介面落差，盼市府把現有及未來可能的外籍配偶都當作台灣女婿、台灣媳婦，而新住民的孩子就是台灣之子。