從自營到共享　Gogoro整合設計馬達翻轉機車生態系

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彭明義表示，Gogoro 成立至今10周年，一開始從電池、佈建GoStation電池交換機櫃與GoStation電池交換站，全部都自己做，雖然好控管，但是卻難以擴張整體電動機車的普及程度。機車是台灣人必要的交通工具，但電動機車過去市佔率僅有1%，直到 Gogoro 打破了電動機車時速低、續航力短等刻板印象，讓用戶就算選擇電動機車也能保有原有的性能。尤其自2019年 開始， Gogoro 銷量達到一定規模，讓品牌開始改變想法，這麼好的電動機車系統應該要和更多人一起合作，因此打造PBGN聯盟，集合Gogoro、山葉YAMAHA、摩特動力PGO、宏佳騰AEON、台鈴eReady以及中華eMoving等眾品牌之力一同改變台灣機車市場生態。
而能源補充更是電動機車的一大挑戰！彭明義說，2015年Gogoro創設了GoStation ，快速簡單地完成Swap & Go 的電動機車能源補充換電模式，是電動機車能確實普及化的關鍵，「App和電動機車是私產，而電池則是智慧能源的共享資源」，現在六都的GoStation 電池交換站點已經比加油站更多，總電能甚至可以供應全台北市48分鐘的用電。
彭明義強調，更重要的是 GoStation 電池交換站點能夠開放給各個不同廠牌的電動機車使用，成為智慧城市、綠能城市的基礎建設。搭配Gogoro 所設計的馬達總成，目前電動機車在台灣的市佔率已經來到15%，相較於電動汽車龍頭特斯拉在美國不到2%的市佔率，台灣電動機車的發展其實是充滿希望與未來的。
All in one 的馬達整合設計，發展出輕型電動機車製造平台的產業生態系統，讓其它業者更容易合作，包括 PGO Ur2 和中華 eMOVING EZ1 綠牌電動機車，都是使用 Gogoro 設計的 All in one 馬達總成，透過該平台，只要在機車外觀進行創新設計，再掛牌自家品牌，便可對外販售，成功帶動台灣綠牌機車市占率從1%反彈至3%。
彭明義指出，國際對於環保的要求會愈趨嚴苛，燃油車轉型至電動車已是必經之道，只是時間長短問題，呼籲台灣車廠應該要傾全力轉型，不該等到面臨國際法規限制後再被迫追趕，同時也對政府喊話，燃油車轉型需要靠工業局、環保署、交通部通盤化的對應措施相挺，「給棒子也給胡蘿蔔」，讓淨零碳排目標得以實現。