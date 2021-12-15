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從自營到共享　Gogoro整合設計馬達翻轉機車生態系

▲彭明義指出，Gogoro 推出「All in one」的整合設計馬達，並與他牌業者合作，帶動整體台灣電動機車產業。（圖／記者葉政勳攝）
▲彭明義指出，Gogoro 推出「All in one」的整合設計馬達，並與他牌業者合作，帶動整體台灣電動機車產業。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃仁杰／綜合報導

2021-12-15 10:00:00

「節能減碳」，在COP 26之後，從宣導口號成為不得不為之的選項，國際上128國宣佈將在2050達成淨零碳排的目標，台灣也因應國際趨勢將同步跟上，除了政策的改革，民間力量的推動也是要角。Gogoro 產品長彭明義於「創新台灣 2021 企業高峰會 」指出，機車是台灣人最重要的交通工具之一，Gogoro發展了全球首具水冷電動機車中置馬達，解決了使用者對於「行駛速度」、「車輛操控」、「續航里程」的需求，帶動台灣電動機車市場佔有率從過往的1%提升至超過10%。

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其中在綠牌電動機車的部份，Gogoro 開發的 Gogoro VIVA 綠牌電動機車，以 All in one 的整合設計馬達運作，就像一體成型的 iMac 電腦一樣，改變傳統的製造方法。彭明義說，「只要加上四顆螺絲，就算放在Gogoro品牌以外的電動機車上也能用！」透過 All in one的整合設計馬達，提升綠牌電動機車的普及度，也成為2050淨零碳排的進攻助力。

彭明義表示，Gogoro 成立至今10周年，一開始從電池、佈建GoStation電池交換機櫃與GoStation電池交換站，全部都自己做，雖然好控管，但是卻難以擴張整體電動機車的普及程度。機車是台灣人必要的交通工具，但電動機車過去市佔率僅有1%，直到 Gogoro 打破了電動機車時速低、續航力短等刻板印象，讓用戶就算選擇電動機車也能保有原有的性能。尤其自2019年 開始， Gogoro 銷量達到一定規模，讓品牌開始改變想法，這麼好的電動機車系統應該要和更多人一起合作，因此打造PBGN聯盟，集合Gogoro、山葉YAMAHA、摩特動力PGO、宏佳騰AEON、台鈴eReady以及中華eMoving等眾品牌之力一同改變台灣機車市場生態。

而能源補充更是電動機車的一大挑戰！彭明義說，2015年Gogoro創設了GoStation ，快速簡單地完成Swap & Go 的電動機車能源補充換電模式，是電動機車能確實普及化的關鍵，「App和電動機車是私產，而電池則是智慧能源的共享資源」，現在六都的GoStation 電池交換站點已經比加油站更多，總電能甚至可以供應全台北市48分鐘的用電。

▲彭明義指出，機車是台灣人必要的交通工具，但電動機車過去市佔率僅有1%，直到 Gogoro 打破了電動機車時速低、續航力短等刻板印象。（圖／記者葉政勳攝）
▲彭明義指出，機車是台灣人必要的交通工具，但電動機車過去市佔率僅有1%，直到 Gogoro 打破了電動機車時速低、續航力短等刻板印象。（圖／記者葉政勳攝）
彭明義強調，更重要的是 GoStation 電池交換站點能夠開放給各個不同廠牌的電動機車使用，成為智慧城市、綠能城市的基礎建設。搭配Gogoro 所設計的馬達總成，目前電動機車在台灣的市佔率已經來到15%，相較於電動汽車龍頭特斯拉在美國不到2%的市佔率，台灣電動機車的發展其實是充滿希望與未來的。

All in one 的馬達整合設計，發展出輕型電動機車製造平台的產業生態系統，讓其它業者更容易合作，包括 PGO Ur2 和中華 eMOVING EZ1 綠牌電動機車，都是使用 Gogoro 設計的 All in one 馬達總成，透過該平台，只要在機車外觀進行創新設計，再掛牌自家品牌，便可對外販售，成功帶動台灣綠牌機車市占率從1%反彈至3%。

彭明義指出，國際對於環保的要求會愈趨嚴苛，燃油車轉型至電動車已是必經之道，只是時間長短問題，呼籲台灣車廠應該要傾全力轉型，不該等到面臨國際法規限制後再被迫追趕，同時也對政府喊話，燃油車轉型需要靠工業局、環保署、交通部通盤化的對應措施相挺，「給棒子也給胡蘿蔔」，讓淨零碳排目標得以實現。

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