吸睛！顏蔚慈親駕火紅亮麗造型胖卡宣傳「四個不同意」
1218公投進入決戰的倒數關鍵時刻，藍、綠陣營莫不卯足全力的動員大車拚；不過，三重、蘆洲街頭最近出現一台火紅亮麗的造型胖卡，每每穿梭車陣總吸引眾人的目光，原來是爭取民進黨新北市議員提名的顏蔚慈宣傳車，而胖卡宣傳「四個不同意」的效果更是一百分。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-13 16:38:45
顏蔚慈服務團隊表示，熱情討喜的競選胖卡「噗噗」正式上路，車體左右貼著可愛手繪氣球，及笑容滿分的顏蔚慈照片向大家請安問好，行駛街頭相當吸睛亮眼；顏蔚慈提及，四大公投案投票日的最後倒數，希望能夠讓越來越多朋友意識到公投案的重要性，拜託鄉親12月18日相揪親朋好友，共同投下「四個不同意」票，一起守護台灣。
顏蔚慈有時會親自駕駛胖卡「噗噗」穿梭街頭巷弄，沿路充當播音員，用台語及中文雙聲道對鄉親廣播問好，「大家好，我是顏蔚慈，阿足！三重埔、蘆洲議員參選人，拜託大家12月18號，跟顏蔚慈，阿足作伙站出來，四個公投，投下四個不同意，嘎小英總統到加持，吼蘇貞昌院長好做代誌」；音調可愛又帶點俏皮、親切也有些搞笑，吸引不少路人目光，有人熱情揮手比讚求照相。
原先都以共享機車在選區內代步跑攤或拜會民眾的顏蔚慈，自從有了胖卡「噗噗」，偶爾也會使用「噗噗」作為代步工具，直呼「胖卡宣傳效果一百分，下雨天又超級方便！」造型可愛的胖卡「噗噗」除擔負宣傳12月18日「公投四個不同意」的重責大任外，也兼具顏蔚慈服務團隊的硬體設備，及物資文宣的貨車功能，未來將搭配各種的競選活動，作為活動的背板或造型餐車使用。