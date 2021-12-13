國道散落物處理「半小時內免費」明年將取消！收費新制曝
駕駛注意！明（111）年元旦起，國道散落物處理將取消30分鐘內免收費，根據交通部高速公路局統計，109年國道散落物件數仍高達4萬4951件，創下近年新高，為加強用路人綑紮貨物牢固的責任，及肇事者應負擔的處理成本，因此將調整國道散落物處理收費。
記者許若茵／台北報導
2021-12-13 16:52:07｜2021-12-13 16:52:43
高公局指出，每年國道散落物事件發生逾4萬件，影響交通甚鉅，甚至衍生二次交通事故，108年9月16日起實施「國道散落物處理收費要點」，希望透過收費機制，提醒用路人上路前，務必將所裝載的貨物綑紮牢固，原收費標準為就影響範圍、時間等處理成本計算，每1車道每30分鐘3000元，未達30分鐘就免收取費用。
不過根據高公局統計，109年散落物件數仍高達4萬4951件，較108年3萬9780件、107年4萬1757件、106年4萬2729件及105年4萬3313件都更多，為加強貨物綑紮牢固的責任，及肇事者應負擔之處理成本，高公局自111年1月1日將取消散落物處理時間未達30分鐘免收取費用的規定。
新的國道散落物處理收費計費方式以30分鐘為一級距，未達30分鐘，處理1車道費用為3000元，處理2車道費用為6000元；30分鐘以上未滿60分鐘，處理1車道費用為6000元，處理2車道費用為1萬2000元；60分鐘以上未滿90分鐘，處理1車道費用為9000元，處理2車道費用為1萬8000元，以此類推。
高公局提醒，國道散落物對高速公路行車安全威脅甚大，更可能造成二次事故發生，用路人上路前，務必檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛發生事故，影響行車安全與秩序。