網傳「公投作票程式」　中選會：勿打擊台灣民主成果

針對近日網傳「中選會作票」及「公投不同意的作票程式」等謠言，中選會今（13）日提醒，切勿聽信及轉傳以免觸法，該謠言皆與選務法令或台灣的投開票作業程序不符。
記者羅婉庭／台北報導
2021-12-13 17:05:11｜2021-12-13 17:07:19
中選會指出，無論是全國性選舉或全國性公投，選務依法皆是由中選會暨各地選委會，在直轄市政府、縣市政府與鄉鎮市區公所等各機關兼辦選務的公教人員共同協力辦理，仍請民眾勿再聽信或轉傳謠言，又一再打擊基層選務人員的辛勞，與得來不易的台灣民主成果。
中選會表示，整個選務計票過程，就是公開透明的作業程序，並有監察人員與民眾的公開監督，且開票完畢後即宣布各該投票所之開票結果，除會張貼投開票報告表於投開票所讓民眾周知外，也會將投開票報告表送至鄉鎮市區選務作業中心進行登載作業，並傳送至中央選情中心計票系統；同時，中央選情中心計票系統的票數皆與各投開票所之開票結果總計相同。
最後，中選會更強調，中選會暨所屬各地選委會定依法公正辦理選務，也請網友不要再懷疑中選會暨所屬各地選委會公正執法的決心，更不要藉此再惡意打擊兼辦選務奉公守法的地方政府同仁，以及各投開票所之全體選務同仁。