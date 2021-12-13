HINO x 柯有倫公路任務啟程！「看精彩好片、抽大獎」活動開跑
2020 年年底 HINO 總代理和泰汽車推出「一路相挺，一直都在」的首支電視廣告，透過零件、技術、搶修等服務優勢的表現，對消費者展示 HINO 的實力。品牌這次透過柯有倫擔任一日副駕駛，與運將合力前往長達 500 公里路程，凌晨即起程，目標海拔將近 2,000 公尺的高山運菜任務!藉由影片，讓社會大眾看見 HINO 與產業的連結，以及 HINO 妥善服務在背後扮演的角色。
2GameSome - 有車賞
2021-12-13 17:25:00
透過司機與柯有倫回廠保修的情境，帶出 HINO 優良的售後服務體系及良好的車子性能。有這樣完善的機具設備及良好的休憩環境作為車主的後盾，顧客更可以放心的全力拚搏事業。影片的最後也讓人反思我們所吃的每一口菜，其實是很多人努力的結果。這些看似理所當然的日常，都是由每個人堅守自己的崗位，共同的努力及付出而來。從承載著民生需求的貨車到社會責任的公益用車，HINO 肩負起車主和車輛的安全，讓每一輛商用車可以完成它不平凡的任務。
搭配影片上線，HINO 於官方臉書平台上推出創意致敬語錄，透過更幽默的圖文，感謝平日在背後默默付出努力的運將司機及 HINO 服務團隊，並供粉絲下載使用，營造活動趣味感。同時，自 2021 年 12 月 13 日起至 2022 年 1 月 12 號止舉辦「看精彩好片、抽大獎」活動，增添影片熱度。活動期間，凡於官方臉書活動貼文下留言回覆貼文中問題之正確答案參加者、按讚影片貼文並 TAG 一位好友，即可參加抽獎。獎品將抽出 iPhone 13 PRO 一台(128G)、HINO 太陽眼鏡五位及 HINO 不鏽鋼運動保溫瓶五位。邀請大家一起拚手氣，新的一年為自己送上第一份大禮。相關活動資訊請上 HINO 官方網站活動頁面查詢。
相關活動訊息及服務據點電話、地址、服務時段，可至 HINO 官網 www.hino.com.tw、HINO 商用車 LINE@ 官方帳號(ID: @hino_tw)查詢。