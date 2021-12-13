▲ 170 萬雙車型！全新世代 BMW 2 系列 Active Tourer 預售起跑

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全新 BMW 2 系列 Active Tourer 創造年輕基因，車頭一體式雙腎型水箱整體面積更為放大後使整體輪廓更俐落強悍，搭配線條更顯精悍銳利的智慧 LED 頭燈（含 Glare-free 光型變化），不僅可依照方向盤角度變化而進行主動轉向照明之外，遠光燈開啟後更可自動調整照射光型避免直射對向來車及前方車輛造成眩光。前保桿兩側的進氣口設計、寬闊的車身肩線、緞面鋁質窗框、車尾修長 3D 立體 LED 尾燈、新世代平整化車門把手設計等，凸顯出全新世代的年輕運動性格。
全新世代尖端科技
全新 BMW 2 系列 Active Tourer 具備更為寬敞的五人舒適座艙與開闊頭部空間表現，配備跑車多功能真皮方向盤、Sensatec 透氣皮質雙前座跑車座椅、雙前座電動調整含駕駛座記憶功能與豪華型雙區恆溫空調。此外，全新世代 2 系列 Active Tourer 空間機能性表現同樣大幅進化，除了具備貼心設計的多功能收納組合，透過 40/20/40 分離可傾倒後座椅背更能將容量擴充至 1405L，搭配更為寬大的行李廂開口、便利的電動尾門啟閉功能與尾門感應式啟閉功能，更能輕鬆裝卸物品。
全新 2 系列 Active Tourer 更導入大量頂尖科技，配備在全新 BMW 豪華純電旗艦休旅 iX 上首見的最新一體式曲面螢幕科技（10.25 吋虛擬數位儀錶搭配 10.7 吋中控觸控螢幕）、BMW iDrive 8.0 使用者互動介面、智慧語音助理 2.0、BMW 手機數位鑰匙 2.0，車主只要將 iPhone 放在身上，即可解鎖、上車後也能直接啟動車輛，展演貼近人性也更顯直覺的從容率性用車生活，搭配全新世代 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，包含主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助與 360 度環景輔助攝影等強大功能，更搭載 AR 擴增實境導航，能在中控觸控螢幕顯示前方實際路況畫面，透過圖像標示接下來即將轉往的方向，給予駕馭過程更多的安心與便利性。
第二代 48V 高效複合動力
全新 BMW 2 系列 Active Tourer 搭載 BMW TwinPower Turbo 直列三缸汽油引擎與 Steptronic 七速雙離合器自手排變速箱，擁有 156 匹與 240 牛頓米的最大動力輸出，同時更首度導入全新第二代 48V 高效複合動力，將啟動馬達發電機整合於變速箱之中，可於全油門急加速時啟動 eBoost 提供額外 19hp 馬力輔助並降低渦輪遲滯，當車輛行駛速度低於 15km/h 或車輛處於 EcoPro 與 Comfort 動態行車模式且車速介於 25km/h 至 160km/h 區間，鬆開油門便會關閉引擎轉為慣性滑行，更為新世代 BMW 2 系列 Active Tourer 創造出 170 匹的最大綜效馬力輸出表現。
全新 BMW 2 系列 Active Tourer 預售車型價格表
車型
預售參考價
BMW 220i
170 萬
BMW 220i Luxury
188 萬
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