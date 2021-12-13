COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

政論節目「議顏堂」排行榜　他搶走周玉蔻的第一名

▲顏寬恒公佈「議顏堂」排行榜，笑稱「第一名不是周玉蔻，是他！」（圖／顏寬恒辦公室提供，2021.12.13）
▲顏寬恒公佈「議顏堂」排行榜，笑稱「第一名不是周玉蔻，是他！」（圖／顏寬恒辦公室提供，2021.12.13）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-13 17:21:20

中二立委補選候選人顏寬恒，近一個多月來飽受政論節目攻擊所苦，今（13日）他公佈「台灣演義之議顏堂排行榜」，罵他最久的是民視《台灣最前線》製作人兼主持人許仲江，資深媒體人周玉蔻的《辣新聞152》屈居亞軍。相較處置中天新聞台的明快堅決，顏寬恒喊話NCC主委陳耀祥，莫以雙重標準執法，「難道要像蔡總統所說，得拍桌才聽得見？」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據顏寬恒辦公室統計，近一個半月以來，政論節目討論顏家的天數，《台灣最前線》37天居冠，之後依序是《辣新聞152》30天、《台灣向前行》25天、《新台灣加油》24天、《前進新台灣》23天、《鄭知道了》19天、《突發琪想 》17天。

記者會一開始，顏寬恒便以嘲諷口吻說：「今天要來頒獎，頒發台灣演義之『議顏堂』排行榜。讓大家很意外的，第一名不是周玉蔻，是許仲江。」顏寬恒日前回應公保地爭議時，曾說「不是大聲就贏」，今天公佈的排行榜也一樣，被他諷刺天天大聲罵顏家、比對手林靜儀更像候選人的周玉蔻雖排名第二，卻落後許仲江整整7天。
 

▲「議顏堂」排行榜，前三名都是民視政論節目。（圖／顏寬恒辦公室提供，2021.12.13）
▲「議顏堂」排行榜，前三名都是民視政論節目。（圖／顏寬恒辦公室提供，2021.12.13）
顏寬恒說，光是列印節目的標題，就有17頁1萬多字。「這些節目空有『台灣』之名，但台灣每天發生這麼多事，卻只討論顏寬恒，根本就是『議顏堂』。」

國家政策研究基金會執行長柯志恩強調經營一個媒體頻道，必須符合公共利益，這些節目每天從下午2點開始全面轟炸討論顏家，討論到顏家都不知道這些事有沒發生過，完全不符合比例原則。

她批評NCC看顏色執法，失去獨立組織該有的專業，相較2年前總統大選時監管中天新聞台的標準，「NCC是眼瞎耳聾還是冬眠？當初對中天像惡婆婆，現在態度像小媳婦，對不平衡報導完全不當一回事，主管機關標準在哪裡？」

▲《三立》記者在記者會向顏寬恒提問，被柯志恩指是政論節目的操作模式。（圖／顏寬恒辦公室提供，2021.12.13）
▲《三立》記者在記者會向顏寬恒提問，被柯志恩指是政論節目的操作模式。（2021.12.13）
顏寬恒、柯志恩批評電視台完全沒有平衡報導，且有一套SOP，先是任憑爆料者上節目說故事，第一時間未經查證，隔日「出口轉內銷」透過新聞報導製作新聞求證當事人，造成二次傷害，即使當事人澄清是烏龍爆料，事後也未下架未道歉，繼續在網路播出。

《三立》記者問顏寬恒，是否認識一位涉及土地糾紛的張姓前服務處員工？顏寬恒表示沒印象，柯志恩立即在旁說：「就是這樣！事先找這些出來，如果當事人不回應就找另一個證據，往下一階段走，就是這個模式！」

對手林靜儀今批評顏寬恒，面對家族的各種爭議，拒絕上政論節目說清楚，顏寬恒拿起「排行榜」問：「大家看一下這個時間、這個天數，我怎麼去回應這些事？我是不是要直接住在台北？即使適當回應，政論節目也不更正不道歉，我想請教林靜儀醫師，是否也認同這樣的新聞暴力？」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

繼續作答
即時
推薦閱讀