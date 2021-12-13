政論節目「議顏堂」排行榜　他搶走周玉蔻的第一名

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記者會一開始，顏寬恒便以嘲諷口吻說：「今天要來頒獎，頒發台灣演義之『議顏堂』排行榜。讓大家很意外的，第一名不是周玉蔻，是許仲江。」顏寬恒日前回應公保地爭議時，曾說「不是大聲就贏」，今天公佈的排行榜也一樣，被他諷刺天天大聲罵顏家、比對手林靜儀更像候選人的周玉蔻雖排名第二，卻落後許仲江整整7天。
顏寬恒說，光是列印節目的標題，就有17頁1萬多字。「這些節目空有『台灣』之名，但台灣每天發生這麼多事，卻只討論顏寬恒，根本就是『議顏堂』。」
國家政策研究基金會執行長柯志恩強調經營一個媒體頻道，必須符合公共利益，這些節目每天從下午2點開始全面轟炸討論顏家，討論到顏家都不知道這些事有沒發生過，完全不符合比例原則。
她批評NCC看顏色執法，失去獨立組織該有的專業，相較2年前總統大選時監管中天新聞台的標準，「NCC是眼瞎耳聾還是冬眠？當初對中天像惡婆婆，現在態度像小媳婦，對不平衡報導完全不當一回事，主管機關標準在哪裡？」
顏寬恒、柯志恩批評電視台完全沒有平衡報導，且有一套SOP，先是任憑爆料者上節目說故事，第一時間未經查證，隔日「出口轉內銷」透過新聞報導製作新聞求證當事人，造成二次傷害，即使當事人澄清是烏龍爆料，事後也未下架未道歉，繼續在網路播出。
《三立》記者問顏寬恒，是否認識一位涉及土地糾紛的張姓前服務處員工？顏寬恒表示沒印象，柯志恩立即在旁說：「就是這樣！事先找這些出來，如果當事人不回應就找另一個證據，往下一階段走，就是這個模式！」
對手林靜儀今批評顏寬恒，面對家族的各種爭議，拒絕上政論節目說清楚，顏寬恒拿起「排行榜」問：「大家看一下這個時間、這個天數，我怎麼去回應這些事？我是不是要直接住在台北？即使適當回應，政論節目也不更正不道歉，我想請教林靜儀醫師，是否也認同這樣的新聞暴力？」