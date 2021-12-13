爭取職棒第6隊落腳高雄　陳其邁：就像「鴨子划水」

高市府積極爭取中華職棒第6隊落腳高雄，高雄市長陳其邁今(13)日表示，高雄喜歡棒球跟籃球比賽的球迷其實非常多，今年已經有兩家職籃在高雄，市府不斷努力催生，希望能讓高雄的球迷有一個在地的球隊，一直是市府努力的目標，不過大家還要繼續努力，時機成熟再向大家報告，就像鴨子划水，我們努力做好準備。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-13 22:00:00
中職會長蔡其昌昨天證實，中華職棒有望成立第6隊，台鋼也有透過間接管道積極詢問相關事宜，但尚未與聯盟正式接觸。陳其邁今天上午出席高市府績優基層人員表揚活動，做出上述表示。
同時，陳其邁也透露，明天會有一家半導體大廠宣布在高雄加碼投資，這個也是在半導體材料來說非常大的廠商，橋科也是一樣，我們在全球供應鏈重組，各家廠商尤其在半導體產業加速佈局，也因為5G AIoT技術的發展，更加重了整體在晶片應用各領域的需求，所以現在這個時機，當然是在這些大廠布局最好的時機。
陳其邁也認為，選擇高雄當然也著眼於高雄有良好的投資環境，高雄市政府與中央也通力合作，打造最有效率的行政服務，從中央到地方，整合型的給廠商最大的資助，所以投資高雄正對時，我想明在橋科選地建廠，到亞灣區也有一些系統整合商在這一兩天也會宣布進駐亞灣區。