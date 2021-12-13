中市濱海自行車道破損 議員要求立即補修

台中市議會今 (13) 日進行市政總質詢，市議員王立任指出，近年海線觀光景點陸續完成整合，應透過發展自行車觀光串連景點並帶動當地消費，但卻發現濱海自行車道欄杆多處鏽蝕破損，以及海線尚缺一座自行車驛站，要求觀旅局立即整修濱海自行車道以及設置自行車驛站，促進區域發展，為後疫情時代的旅遊超前佈署。

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王立任表示，台中市的自行車道總長度達 725.13 公里，光海線就有 239.12 公里，占了 3 成。但目前發現濱海自行車道的高美段，有多處雜草過長影響騎車鋪面、而欄杆也有多處鏽蝕破損及坍塌，容易造成自行車旅客騎車時危險，觀旅局應立即修繕該段自行車道，讓遊客可以安全騎車。

王立任指出，近年海線觀光景點已陸續完成整合，趨近成熟發展。觀光景點從原本的高美濕地及梧棲漁港，到 2018 年三井 Outlet 開幕，今年 11 月二期完工。而當年爭取指定為古蹟的原梧棲官吏派出所及宿舍群也於今年開幕，未來還有海洋生態館和電力博物館等景點，顯現海線已具備完整的觀光及文化景點，適合拓展深度旅遊。

然而觀旅局目前所完成的 11 處驛站沒有一座在海線，因此要求觀旅局明年在海線海洋生態館旁增加一座自行車驛站，至少附有淋浴設備及旅遊導覽品，讓遊客可以在海線久留，並且促進地方經濟發展。

王立任呼籲，在疫情穩定及疫苗普及下，後疫情時代將會有報復性旅遊。因此要求觀旅局重視海線自行車觀光，立即整修濱海自行車道高美段鋪面及欄杆，並於海洋生態館旁設置驛站，發展海線自行車觀光，透過自行車旅遊串聯各景點並帶動當地消費，為海線後疫情時代的自行車旅客超前佈署。

觀旅局指出，觀旅局參考交通部運運輸研究所補給站概念，擬定自行車驛站建置計畫，截至目前已設置 11 處驛站，主要多位於潭雅神及東后豐等全國知名自行車道旁，而觀旅局在海線地區已規劃於台中海洋館周邊設置 2 星級驛站，工程目前在申請建造執照中，預計明年 2 月開工，明年 8 月完成，未來將提供車友及遊客包含廁所、單車停放空間、淋浴空間、休憩空間等服務，盼能結合高美濕地、台中海洋館、梧棲觀光漁港、三井 outlet 等景點，帶動海線觀光發展。