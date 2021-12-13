台中購物節抽現金 議員批在整人

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張耀中說，主計處發佈的統計資料，109年平均每戶消費支出為86.8萬元，其中「食」24.8萬元，「衣」2.7萬元，「行」9.9萬元，「育樂醫療」21.3萬元，前揭這些可能是會開發票的部分，換句話說就是可以參加台中購物節抽獎的基本資格，也是民生消費的基本項目。
又民政局公布的每戶人數約2.78人，等同每人月消費支出約1.75萬，購物節60天週期乘上參加人數，消費支出金額約在251億之譜，幾乎等同這屆的原始登錄金額，到底振興在哪？刺激在哪？
張耀中指，253億的金額，更精準一點來說還要扣掉中央政府發放的五倍券效益，購物節抽現金一開始他們四位議員就是四個不同意，如今端出這樣的成效，市府滿意嗎？
市長盧秀燕說，她對於議員的詢問題都是不滿意，也是期許市府團隊未來如果續辦類似活動才能越來越好。
張耀中批，購物節只有首日登記抽獎機率最高，抽中現金五千元的約千分之三，和統一發票中獎二百元的機率差不多，接下來越來越低，一直到12月7日，要中獎現金五千元的機率差不多是百分萬之一。
張耀中說，購物節抽現金部分已經結束，訪問有參與而沒中獎的市民，不乏有四.五百張的民眾都認為這活動是不是在整人，搜尋網路討論區一片罵聲，這樣對市府形象有幫助嗎？