台中購物節抽現金 議員批在整人

第三屆台中購物節刺激消費振興效果如何？市議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿等人指出，台中購物節結算到活動截止前二天的 12 月 7 日，參加人數近 71 萬 4000 人，登錄金額為 253 億餘元，乍看之下數字比去年第二屆好很多，但如果參考台中市府主計處的經濟統計通報，刺激消費振興目的就沒有達到？另購物節抽現金部分已經結束，參與而沒中獎的市民，民眾都認為這活動是不是在整人，搜尋網路討論區一片罵聲。

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張耀中說，主計處發佈的統計資料， 109 年平均每戶消費支出為 86.8 萬元，其中「食」 24.8 萬元，「衣」 2.7 萬元，「行」 9.9 萬元，「育樂醫療」 21.3 萬元，前揭這些可能是會開發票的部分，換句話說就是可以參加台中購物節抽獎的基本資格，也是民生消費的基本項目。

又民政局公布的每戶人數約 2.78 人，等同每人月消費支出約 1.75 萬，購物節 60 天週期乘上參加人數，消費支出金額約在 251 億之譜，幾乎等同這屆的原始登錄金額，到底振興在哪？刺激在哪？

張耀中指， 253 億的金額，更精準一點來說還要扣掉中央政府發放的五倍券效益，購物節抽現金一開始他們四位議員就是四個不同意，如今端出這樣的成效，市府滿意嗎？

市長盧秀燕說，她對於議員的詢問題都是不滿意，也是期許市府團隊未來如果續辦類似活動才能越來越好。

張耀中批，購物節只有首日登記抽獎機率最高，抽中現金五千元的約千分之三，和統一發票中獎二百元的機率差不多，接下來越來越低，一直到 12 月 7 日，要中獎現金五千元的機率差不多是百分萬之一。