習近平「國祭日」神隱 分析：最近中國政治氣氛怪怪的
今年是南京大屠殺84周年，而今（13）日中國「國祭日」各地為了哀悼南京大屠殺，多處進行了祭悼活動，就連中國官媒網站也一律改為黑白色。然而在這個全國同步隆重紀念的場合，中共政權領導人習近平卻「神隱」沒有露面，這也讓民運人士王丹對此認為「近日北京出現許多不尋常的跡象」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-13 17:39:49
中國南京大屠殺死難者國家公祭日今年是第八年舉辦，除了南京市一共有17處的同胞叢葬地和2處紀念地祭悼活動外，12月12日晚間，南京東南大學師生也點亮燭光，擺放成「1937」、「12/13」、「和平鴿」等字樣和圖案祈願，連京東、淘寶等線上購物平台也轉成黑白畫面，以悼念在南京大屠殺中的死難者，然而由國家舉辦的祭禱儀式，今年卻不是由最高領導人習近平主持，而改為國務院副總理孫春蘭出席公祭儀式。
民運人士王丹透過臉書「王丹网站 Wang Dan's Page」發文表示，最近這幾天的北京出現許多不尋常的跡象，除了習近平在南京大屠殺國祭日，沒有露面、沒有講話外，在中國中央經濟工作會議的官方報導，也使用了「習近平李克強發表講話」，點出「習李並列」的狀況相當罕見。
此外王丹也發現，最近中國官方在經濟議題上的論述，內容上基本都與「習近平經濟學」唱反調，《人民日報》發表文章談改革開放時，更是提到鄧小平8次、提到了江澤民和胡錦濤，卻隻字未提習近平；他強調，這當然可能都只是偶然，「搞不好過幾天我們又會看到習近平的臉佔據官媒的頭版」，但仍直言這幾天中國的政治氣氛「有點怪怪的」。