名家論壇》單厚之／四大公投拼場，國民黨臉皮不如人

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如果說，今天的國民黨不負責任，那豈不是肯定當年國民黨就是負責的？如果說，今天的蔡英文領導的民進黨是負責的，那當年蔡英文領導的民進黨，豈不是和今天的國民黨一樣不負責任？總不能夠是當年的國民黨和現在的國民黨都不負責任，而過去的民進黨和今天的民進黨都是負責的吧？
今天這場公投之所以難堪，就是不管對朝野兩黨而言，都是一場昨是今非、「以今日之我，否定昨日之我」的戰爭，都是自己「換了屁股就換了腦袋」的結果。所以除非完全相信選民是健忘的、支持者是盲目的，否則就很難面對「以子之矛、攻子之盾」的局面。
這場公投從陳柏惟被罷免後起跑，國民黨的公投策略一向紊亂，戰鬥藍喊「四個都同意」，副秘書長林為洲的基調是「三好一壞」，而黨中央雖然被迫跟著喊「四個都同意」，但其實基調還是「兩個同意、兩個尊重」。
國民黨的調子如此混亂不一，根本上就是不知該面對類似蔡英文昨天的指責，以「今日之我否定昨日之我」，國民黨知道三接是過去自己的主張，所以不敢力挺三接，只說尊重；國民黨知道封存核四是馬英九時代的決定，所以不敢力挺核四，任由地方首長不同調。
相形之下，國民黨雖然一向對公投採取相對嚴格的立場，但至少從來沒有反對公投綁大選，所以沒有什麼心理障礙；雖然國民黨開放了萊牛，但當初的結果就是因為國人飲食習慣與美國不同，所以堅持牛豬分離。因為臉皮薄、因為論述能力不佳，所以國民黨不敢和過去的自己正面對決，也不敢和今天的民進黨全面開戰。
民進黨跟蔡英文就不同了，把公投上升到政權保衛戰的層次，把四個並無關連的議題，通通打成中國的陰謀，只要「退此一步、即無死所」，只要不吃萊豬就是「親中賣台」、恐將受到美國的制裁、被美國所遺棄，把萊豬上綱成美台關係的「臍帶」。對於自己過去的主張、講過的話，既不用道歉、也不用圓謊，只要會扣帽子就行。
不敢「以今日之我否定昨日之我」，臉皮薄的國民黨，從一開始氣勢上就已經輸了。已經一無所有的國民黨，如今看起來還是一副落魄王孫的做派；而已經執政多年的民進黨，如今看起來仍像是「只有今日、不管明天」的亡命之徒。但民進黨今天這種不管是非、只有立場、只管站隊的作風，必然嚴重損傷長期累積的道德光環與正當性。除了「反中」，民進黨再也無法標舉任何價值，也無從吸引中間選民。
●作者：單厚之／資深媒體人
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