陳允寶泉十大伴手禮常勝軍 歡慶雙喜臨門優惠大回饋

第13屆台中十大伴手禮票選，昨天揭曉首獎名單，百年老餅鋪陳允寶泉以夏威夷豆牛奶軟糖，第十度贏得十大伴手禮大獎。特別的是，這項產品是第五代兄弟攜手研發，象徵手足同心共創榮耀，讓媽媽陳允寶泉總經理翁羿琦特別開心。加上次子陳睿智甫於11日結婚，喜上加喜，陳允寶泉決定分享雙喜臨門喜悅，即日起至20日，推出多項優惠方案大回饋。





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傳承5代，創業已有113年的陳允寶泉，是台中十大伴手禮票選活動的常勝軍，前後參賽11屆，共獲得5次首獎及5次金口碑獎，殊榮難得。因為，十大伴手禮參賽條件嚴謹，每年參賽產品不能重複，翁羿琦表示，為了參賽，無形中得鞭策自己不斷精進提升，創新研發新產品，對業者來說，是一種良性競爭。





▲百年餅鋪陳允寶泉11日辦喜事，次子陳睿智結婚，12日在十大伴手禮票選中獲首獎，雙喜臨門，決定優惠大回饋。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.13)

以今年獲獎的夏威夷豆牛奶軟糖為例，就是第五代傳人陳氏兄弟攜手研發產品。翁羿琦表示，陳允寶泉創業以來，每一代都有代表產品，包括在豐原起家的第一代，採用台灣在地米製做的糕仔及米香，入口是濃濃人情味。第二代陳金泉渡海到日本習藝，不僅以御丹波在和菓子大賽拿下最高殊榮日本天皇賞，後續更研發出令人垂涎的代表產品桃山香柚。





翁羿琦細數傳承，指出第三代陳增雄改良傳統月餅，研發出的小月餅有多層次酥皮及清香微甜內餡，成就經典好滋味，也是全台小月餅創始店。第四代陳宇鴻將糕餅技藝再提升，堅持手工製作多層次低糖太陽餅，獲得金口碑獎，也成了陳允寶泉招牌產品。





▲陳允寶泉今年參加十大伴手禮票選，以寒天夏威夷豆牛奶軟糖獲首獎，是該店11次參賽來，第十度獲獎。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.13)

五代薪火相傳，由陳溢輝及陳睿智兄弟攜手接棒，他們在傳統中力求創新，以參加今年十大伴手禮票選為例，跳出糕餅品項，研發出寒天夏威夷豆牛奶軟糖甜點，獨特風味再度為陳允寶泉贏得首獎，也是參賽11屆來第十度拿獎。陳允寶泉獲獎產品琳瑯滿目，尤以香柚檸檬蛋糕，在去年十大伴手禮票選中，包辦金口碑獎、首獎、網路人氣三冠王，是讓人吃了上癮的絕美好滋味。





翁羿琦表示，陳允寶泉堅持以天然原料製作每一項產品，要讓消費者吃得安心放心。今年得獎的夏威夷豆牛奶軟糖，食材包括頂級日本寒天，基底的奶油採用法國鐵塔牌鮮奶油，夏威夷豆來自澳洲原產地，沒添加一滴水，也不摻加香料，如此熬製而成的軟糖，有著Q彈軟糯又不黏牙口感，連長輩都能吃的香甜有味，入選十大首獎絕無僥倖。





▲陳允寶泉獲十大伴手禮首獎的寒天夏威夷豆牛奶軟糖，是以頂級日本寒天、法國鮮奶油及澳洲原產豆熬製而成，軟糯口感，連長輩都能吃得香甜不粘牙。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.13)

事實上，寒天夏威夷豆牛奶軟糖今年初，才獲比利時頂級美味大獎(ITQI)風味絕佳一星獎章，再獲十大伴手禮首獎是喜上加喜。陳允寶泉為了分享11日次子陳睿智結婚，及夏威夷豆軟糖獲獎的雙喜臨門喜悅，決定即日起至20日，凡至臺中自由總店購買寒天夏威夷豆牛奶軟糖或香柚檸檬蛋糕，可享第2件5折。或全店消費滿2000元，即可加購寒天夏威夷豆牛奶軟糖或香柚檸檬蛋糕乙盒同享5折優惠。





第13屆台中十大伴手禮票選，昨天揭曉首獎名單，百年老餅鋪陳允寶泉以夏威夷豆牛奶軟糖，第十度贏得十大伴手禮大獎。特別的是，這項產品是第五代兄弟攜手研發，象徵手足同心共創榮耀，讓媽媽陳允寶泉總經理翁羿琦特別開心。加上次子陳睿智甫於11日結婚，喜上加喜，陳允寶泉決定分享雙喜臨門喜悅，即日起至20日，推出多項優惠方案大回饋。





傳承5代，創業已有113年的陳允寶泉，是台中十大伴手禮票選活動的常勝軍，前後參賽11屆，共獲得5次首獎及5次金口碑獎，殊榮難得。因為，十大伴手禮參賽條件嚴謹，每年參賽產品不能重複，翁羿琦表示，為了參賽，無形中得鞭策自己不斷精進提升，創新研發新產品，對業者來說，是一種良性競爭。





以今年獲獎的夏威夷豆牛奶軟糖為例，就是第五代傳人陳氏兄弟攜手研發產品。翁羿琦表示，陳允寶泉創業以來，每一代都有代表產品，包括在豐原起家的第一代，採用台灣在地米製做的糕仔及米香，入口是濃濃人情味。第二代陳金泉渡海到日本習藝，不僅以御丹波在和菓子大賽拿下最高殊榮日本天皇賞，後續更研發出令人垂涎的代表產品桃山香柚。





翁羿琦細數傳承，指出第三代陳增雄改良傳統月餅，研發出的小月餅有多層次酥皮及清香微甜內餡，成就經典好滋味，也是全台小月餅創始店。第四代陳宇鴻將糕餅技藝再提升，堅持手工製作多層次低糖太陽餅，獲得金口碑獎，也成了陳允寶泉招牌產品。





五代薪火相傳，現由陳溢輝及陳睿智兄弟攜手接棒，他們在傳統中力求創新，以參加今年十大伴手禮票選為例，跳出糕餅品項，研發出寒天夏威夷豆牛奶軟糖甜點，獨特風味再度為陳允寶泉贏得首獎，也是參賽11屆來第十度拿獎。陳允寶泉獲獎產品琳瑯滿目，尤以香柚檸檬蛋糕，在去年十大伴手禮票選中，包辦金口碑獎、首獎、網路人氣三冠王，是讓人吃了上癮的絕美好滋味。。





翁羿琦表示，陳允寶泉堅持以天然原料製作每一項產品，要讓消費者吃得安心放心。今年得獎的夏威夷豆牛奶軟糖，食材包括頂級日本寒天，基底的奶油採用法國鐵塔牌鮮奶油，夏威夷豆來自澳洲原產地，沒添加一滴水，也不摻加香料，如此熬製而成的軟糖，有著Q彈軟糯又不黏牙口感，連長輩都能吃的香甜有味，入選十大首獎絕無僥倖。





事實上，寒天夏威夷豆牛奶軟糖今年初，才獲比利時頂級美味大獎(ITQI)風味絕佳一星獎章，再獲十大伴手禮首獎是喜上加喜。陳允寶泉為了分享11日次子陳睿智結婚，及夏威夷豆軟糖獲獎的雙喜臨門喜悅，決定即日起至20日，凡至臺中自由總店購買寒天夏威夷豆牛奶軟糖或香柚檸檬蛋糕，可享第2件5折。或全店消費滿2000元，即可加購寒天夏威夷豆牛奶軟糖或香柚檸檬蛋糕乙盒同享5折優惠。









