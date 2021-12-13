▲ Kia 革新邁入新紀元！電動跨界休旅 EV6 與全新世代 Sportage 首現台灣

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回顧 2021 年，Kia 在台灣汽車市場累計 1-11 月乘用車全車系銷售訂單，不僅已突破 4,000 台，更以年成長率近 40% 達成歷史新高的銷售紀錄。
Kia 全面品牌轉變
Kia 亞太區首席執行官 Ted Lee 表示：「Kia 的全新品牌定位，代表著 Kia 將致力成為創新指標的承諾，藉由跨足電動車、移動解決方案及服務、專屬用途車輛等其他多項領域，Kia 將以成為未來『移動』產業的領導者為目標。」面對這次 Kia 大步邁向全新紀元，這個品牌歷史上最大規模的成長和轉變，Kia 總代理台灣森那美起亞董事長 Joseph 劉家輝表示：「森那美集團將實現我們對台灣消費者最深切和真誠的承諾，在台灣投放數以億計的資金，逐步擴建、開拓 Kia 在台灣市場的銷售和售後網路，並全面提升消費者的服務體驗，為所有的 Kia 車主，帶來更感動的擁車生活。」
在 Kia 母廠全新的品牌定位與目標設定下，台灣森那美起亞總裁 Calvin 李昌益表示：「我們對於 Kia 未來在台灣的品牌發展策略，將以『Movement that inspires 移動．啟發人心』為品牌核心思維，並透過 Product 產品、Experience 體驗、與 People 人等三大策略面，以『移動啟發創意、移動啟發感動、移動啟發勇氣』，逐步建立 Kia 在台灣市場的全新品牌定位。」
Kia EV6 電動車領軍邁入全新世代
Kia 全新品牌紀元，將以劃世代的嶄新產品展開，並以新設計、新科技、與新能源為三大發展策略。在重新打造 Kia 品牌的過程中，產品的設計理念和品牌的目標變得更加緊密，藉由二者之間的相互搭配，Kia 打造出更令人注目的車款。新能源上，當 Kia Motors Corporation 在這次品牌全面轉型中，更名為 Kia Corporation，正充分意涵著 Kia 的未來發展，將不再受限於過去的燃油動力平台，並將轉以電動車為主要的產品發展核心。在 Kia 全球產品戰略計畫 Plan S 中，Kia 計畫於 2026 年前推出共 11 款電動車，而 Kia 智慧電能跨界休旅 EV6，則正是首款完整實踐 Kia 設計理念的品牌鉅作。
Kia EV6 採用全新 E-GMP 電動車模組平台，相較於其他從燃油車平台更動成為電動車的車款，不論在安全、車室空間、操駕、行駛里程，E-GMP 都提供更優越的整體表現。目前國內市場規劃導入的EV6車型，將搭載 58kWh / 77kWh 的高壓鋰電池組，在擁有 800V 電池系統、並同時支援 240KW 超高速充電下，讓電力從 10% 充電至 80% 僅需 18 分鐘。以性能為導向的 Kia EV6 GT 版，預計 2022 年底全球上市後，在完整的 EV6 產品線之下，將可實現：續航里程超過 500 公里、充電 4 分鐘可行駛 100 公里、與 0-100 km/h 加速只要 3.5 秒的驚人表現。
作為 Kia 全新品牌鉅作，Kia EV6 在韓國上市當天，即達成 24 小時內接單超過 21,000 張的驚人紀錄！此外，EV6 更於日前創下以最短充電時間橫越美國 4,635.7 公里的金氏世界紀錄，整個充電旅程僅需 7 小時 10 分 1 秒，打敗先前由 Tesla 的 12 小時 48 分 19 秒的成績！目前因晶片影響，EV6 初步預估於 2022 年第一季會公布預接單價格，並於第二季正式開賣，但最終動態仍須後續確認後方能公布。
至於與未來 EV6 息息相關的充電設施部分，Kia 宣佈初步將與 EVALUE 華城電機合作，包含車主自家充電器、展間快充樁等皆委由 EVALUE 打造，但仍持續與其他業者洽談合作事宜，以提供最佳車主充電體驗為優先。
同樣的，身為 Kia 旗下相當重要的休旅主力 Sportage，最新世代也首度登台，不過與 EV6 相同，目前規格、發表時間、正式售價皆尚未確認，僅得知初期極有可能引進與兄弟車款 Hyundai Tucson L 相同的長軸版本，同時也搭載 SmartStream 1.6 T-GDi 渦輪增壓直列四缸汽油引擎，至於其他動力則尚未確認。
全新經銷據點陸續加入
符合全新品牌與企業識別 CI 2.0 的全新 Kia 銷售據點，將於 12 月底到明年 1 月於新北市中和、花蓮與台中等地陸續盛大開幕。全台銷售與服務據點將計畫由目前的 18 個據點，逐年擴增至 27 個地點。此外，全新的官方網站、Kia LIFE+ 車主 APP 等，也將全面更新。