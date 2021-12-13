小英論文門案外案！彭文正告法官　通緝中跨海視訊出庭

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於民事案則由彭文正出擊，他先對蔡的博士論文存在與否提出訴訟，遭張詠惠駁回，經高院廢棄發回後仍由張審理，彭文正立即對張提告求償，該案由北院另名民事法官洪文慧審理。
台北地院今天跨海視訊，人在加州的彭文正透過鏡頭向洪文慧道謝，並稱他自己因為蔡英文總統論文是否存在，已經有親自到國外圖書館查證，但是論文和其他資料都被封存，才會告上法院。彭文正還說，他被起訴後，14歲女兒痛哭失聲，遭發布通緝後，94歲老母親昏厥，他告法官是希望司法改革，勝訴後會將錢捐給司改團體。
彭說，張詠惠法官沒有開庭，沒有盡到闡明權，也沒有仔細看卷，將確認論文存否訴訟變成學位存否之訴，還在新聞稿發佈前就先透露媒體，使他名譽受損、精神上受有折磨，損失難以估計，其餘部分書狀補充。
張詠惠委任律師反駁，彭文正所述沒有事證可證明，名譽損害及精神受損，被告均否認，彭文正與蔡英文的刑事訴訟與本案無關。
彭文正委任律師表示，有博士學位的前提是有博士論文的存在，如果可以確認論文存否，彭文正的刑事妨害名譽案就不成立；因為張詠惠不開庭、不調查，未盡闡明義務才有後面彭文正的刑事案件。法官庭末諭知全案辯論終結，將於12月30日宣判。