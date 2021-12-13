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小英論文門案外案！彭文正告法官　通緝中跨海視訊出庭

▲名嘴彭文正因小英論文門事件遭法院發佈通緝，但他另一件告北院民事法官的案子，另一名法官則同意讓他遠距視訊。（圖／NOWnews資料照片）
▲名嘴彭文正因小英論文門事件遭法院發佈通緝，但他另一件告北院民事法官的案子，另一名法官則同意讓他遠距視訊。（圖／NOWnews資料照片）

記者潘千詩／台北報導

2021-12-13 17:47:06｜2021-12-13 17:53:48

台北地院民事法官張詠惠因審理名嘴彭文正對總統蔡英文提起的「確認博士論文不存在」之訴，去年初判決彭文正敗訴後，遭彭文正提告求償200萬元。而最近遭法院發布通緝的彭文正，今（13）日透過視訊批評北院刑事法官姚念慈不讓他視訊、還通緝他，他感謝民事法官洪文慧准他視訊出庭。此案將於30日宣判。

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彭文正近年來因緊咬蔡英文博士論文造假，是名「假博士」，被蔡提告，彭被檢方依加重誹謗罪起訴，台北地院先前開庭時，彭滯美未歸，北檢公訴檢察官劉承武不僅口頭聲請拘提、通緝彭，事後更正式遞狀，北院刑事法官姚念慈裁定，不經拘提予以通緝，通緝時效到2035年。

至於民事案則由彭文正出擊，他先對蔡的博士論文存在與否提出訴訟，遭張詠惠駁回，經高院廢棄發回後仍由張審理，彭文正立即對張提告求償，該案由北院另名民事法官洪文慧審理。

台北地院今天跨海視訊，人在加州的彭文正透過鏡頭向洪文慧道謝，並稱他自己因為蔡英文總統論文是否存在，已經有親自到國外圖書館查證，但是論文和其他資料都被封存，才會告上法院。彭文正還說，他被起訴後，14歲女兒痛哭失聲，遭發布通緝後，94歲老母親昏厥，他告法官是希望司法改革，勝訴後會將錢捐給司改團體。

彭說，張詠惠法官沒有開庭，沒有盡到闡明權，也沒有仔細看卷，將確認論文存否訴訟變成學位存否之訴，還在新聞稿發佈前就先透露媒體，使他名譽受損、精神上受有折磨，損失難以估計，其餘部分書狀補充。

張詠惠委任律師反駁，彭文正所述沒有事證可證明，名譽損害及精神受損，被告均否認，彭文正與蔡英文的刑事訴訟與本案無關。

彭文正委任律師表示，有博士學位的前提是有博士論文的存在，如果可以確認論文存否，彭文正的刑事妨害名譽案就不成立；因為張詠惠不開庭、不調查，未盡闡明義務才有後面彭文正的刑事案件。法官庭末諭知全案辯論終結，將於12月30日宣判。

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