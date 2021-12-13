四叉貓「提醒」違建只鑿6個洞 顏寬恒：依工班專業進行
中二立委補選候選人顏寬恒家族在台中市南屯公保地的違建，7日開始自行拆除，卻被網紅四叉貓「提醒」，昨天為止只拆了大門、外牆打6個洞。對手林靜儀挖苦「媽媽市長怎麼對這棟違建的主人這麼寬容」。顏寬恒下午強調「一切按照合法程序，由專業工班評估、依稽核機關進度進行。」
記者顏幸如/台中報導
2021-12-13 18:42:57
顏家位於南屯區楓樹段817號的公保地，被網友取名「817招待所」，經台中市政府上月28日認定，700平方米的建築物有500平方米是違建，限期14天自行拆除。顏寬恒本月7日駕駛怪手，象徵性在大門敲下第一塊磚，再度掀起熱議。
網紅四叉貓上午在臉書「溫馨小提醒」，指今天剛好是14天的期限日，但到昨天為止只拆了大門、在圍牆打6個洞。顏家這幾天以人工方式拆除，大型機具未進駐，拆除進度緩步，對手林靜儀挖苦說，先前台中市長盧秀燕面對違建都說斷水斷電，現在台中市的媽媽們，都在看這麼嚴重的違建，媽媽市長卻對這棟違建的主人特別寬容。
顏寬恒今天下午被問及此事，他說這棟弟弟名下的房子，拆除進度「一切都按照合法程序以及專業工班、政府相關規定、稽核機關的進度在進行。」
台中市都發局則表示，根據建築法，只要有拆除意願、有進度，不會開罰也不會逼催。都發局也說，顏家拆除進度緩慢，是因拆除前進行內部搬遷、水電及瓦斯管線遷移等作業的關係。