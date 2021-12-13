巷仔內／一年四度換董總　王光祥如何重新擦亮大同招牌？

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大同經營權之爭始於2017年，市場派以大股東三圓建設董事長王光祥為首，與公司派不斷攻防，期間雙方提名董監事名單過招，面對市場派來勢洶洶，公司派打出中資牌攻擊，股東會上甚至逕自刪除市場派股東投票權遭金管會盯上。
2020年11月2日大同市場派召開股東臨時會改選董監事，市場派大勝，大同經營權變天，林文淵為新任董事長，林郭文艷為榮譽董事長。但林文淵擔任董座僅50天就「被辭職」，引發各界議論。接下來由有併購大王之稱、前中美晶董事長盧明光，以及前鴻海大將鍾依文，分別擔任董事長與總經理。
但今（2021）年6月，大同無預警宣布總經理鍾依文卸任，由研華執行董事何春盛接棒。才過了半年，12月初竟又傳出大同董事長盧明光、總經理何春盛將在12月底公司董事會後辭職，由大股東王光祥屬意的人選出任新任董總座，外界盛傳認為可能由前經濟部長、現任中石化董事長陳瑞隆為新任董事長。
外界謠言傳得沸沸揚揚，迫使大同在今日召開記者會說明，記者會上先由盧明光秀出過去一年的成績，包括第二季開始轉虧為盈，但簡報做完同一時間也宣告自己與總經理何春盛完成階段性任務準備辭職，下一任董座是誰？大家眼光放在王光祥身上，王光祥也不諱言自己若擔任董事長將讓股東們盡快領到股利。
只是，大同經營權不斷變天，從林家人退出第一線，到林文淵接任閃辭、盧明光辭職、王光祥接董座，這已是大同一年內第四度更換董事長或總經理，對投資人來說又是一次震撼，董總座相繼換人，不僅讓大家對公司想擦亮百年招牌產生質疑，也讓小股東們失去信心。
然而，眾所周知王光祥做為三圓建設董座，一直主張活化資產，過去一年雖對外提及資產的重要性，但一方面讓剛變天的大同先休養生息，也把舞台讓專業經理人先整頓公司與調整體質。如今大同轉虧為盈，大股東的意志終於也藏不住，即便王光祥對外表示自己與盧明光雙方沒有不好，也一直慰留盧，但不得不讓人聯想「大股東終究還是出手了」！
同場，王光祥找來精英電腦董座鍾依文與執行副總沈柏延，聚焦綠電、電動車與國家數位轉型外，看得出來王光祥將活化資產當成最大課題，強調包含芙蓉大樓、大同莊園，還有基隆與桃園大園廠的土地，總計46萬坪都會依序開發，希望增添營運動能讓股民們盡快領到股利，只是他也強調明年第一季不可能，因為得先處理207億元的負債。
這也凸顯，王光祥若接棒大同董座，要處理的恐怕不只是活化資產而已，大同集團家大業大、事業體眾，能不能處理好本業與掌握時機、把握延伸的商機都是重要課題，最怕新領導者忽略本業，只在乎業外土地獲利，到最後僅存一點優勢都被消磨殆盡而不自知。也因此，王光祥若要重振投資人的信心，除保證「盡快領股利」之外，經營團隊如總經理人選不可忽視，如此一來才能重振整個集團的競爭力，真正擦亮大同百年招牌。