演活雇主與移工之間真情！黃秋生演出《淪落人》獲肯定
《四方報》報導，移工與雇主之間的情誼，有時會培養成細水長流如家人般的感情。演技備受肯定的影帝黃秋生無償演出第三屆香港FFFI 首部劇情電影計劃得主陳小娟執導的 《淪落人》，憑藉片中精湛演技3度拿下香港金像獎影帝寶座，全片展露出同屬社會邊緣人的身障者與菲律賓移工之間，如何從歧見化為扶持，演技令人動容。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-13 19:12:15
《淪落人》電影內容為飾演男主角梁昌榮的黃秋生，因一場工地意外導致下半身癱瘓，妻兒也離他而去。從此，他對人生沒有期望，也不覺得自己值得擁有任何夢想；年輕的菲律賓藉女子Evelyn為了養家放棄成為攝影師的夢想，離鄉背井到香港當幫傭。那一年夏天，處在人生低谷的兩個人相識，友誼在他們的主僕關係中發芽，盛放的卻是希望和夢想。這部電影完美詮釋了原先對生活喪志的雇主，以及滿懷希望的移工，如何在大都市裡患難與共，並且逐漸培養出深厚的友誼，十分精彩好看。
近期由財團法人臺港經濟文化合作策進會主辦，佳映娛樂承辦執行的2021香港影展，特地以「香港記憶香港情」為策展主題，精選6部近期具代表性的港產電影，將從12月29日至2022年1月4日免費於「想映電影院」線上平台播映。包括《好好拍電影》、《淪落人》、《金都》、《夜香．鴛鴦．深水埗》、《狂舞派3》、《殺出個黃昏》共6部香港電影。《淪落人》同樣在選片列表中，適合對議題有興趣的觀眾觀看。