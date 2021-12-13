Movement that inspires移動．啟發人心，Kia邁入全新紀元，純電休旅EV6全台首現，神秘嘉賓新世代Sportage驚喜登場

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Movement that inspires 移動．啟發人心，Kia全面品牌轉變
創立於1945年，Kia始終以「移動」作為品牌的宗旨，而讓人們能夠移動，正是Kia的企業核心。超過75年來，Kia的產品讓人們自由往來各處，讓人與人能夠互相交流，也讓彼此的心靈沒有距離。人們因為移動所以能體驗新事物，產生不同的觀點，而這正是Kia存在的理由。「Kia相信移動可以激發靈感，所以為您打造了移動空間以獲得啟發，讓您擁有更多時間實現所想」Kia 亞太區首席執行官 Ted Lee表示：「Kia 的全新品牌定位，代表著Kia將致力成為創新指標的承諾，藉由跨足電動車、移動解決方案及服務、專屬用途車輛等其他多項領域，Kia將以成為未來『移動』產業的領導者為目標。」面對這次Kia大步邁向全新紀元，這個品牌歷史上最大規模的成長和轉變，Kia總代理台灣森那美起亞董事長Joseph劉家輝表示：「森那美集團將實現我們對台灣消費者最深切和真誠的承諾，在台灣投放數以億計的資金，逐步擴建、開拓Kia在台灣市場的銷售和售後網路，並全面提升消費者的服務體驗，為所有的Kia車主，帶來更感動的擁車生活。」
在Kia母廠全新的品牌定位與目標設定下，台灣森那美起亞總裁Calvin李昌益表示：「我們對於Kia未來在台灣的品牌發展策略，將以『Movement that inspires移動．啟發人心』為品牌核心思維，並透過Product產品、Experience體驗、與People人等三大策略面，以『移動啟發創意、移動啟發感動、移動啟發勇氣』，逐步建立Kia在國內市場的全新品牌定位。」
Product移動啟發創意，Kia EV6領軍邁入全新世代
Kia全新品牌紀元，將以劃世代的嶄新產品展開，並以新設計、新科技、與新能源為三大發展策略。在重新打造Kia品牌的過程中，產品的設計理念和品牌的目標變得更加緊密，藉由二者之間的相互搭配，Kia打造出更令人注目的車款，並且以Bold大膽、Original原創、和Inventive獨特創新為產品DNA，提供Simple簡單、Intuitive直覺和Integrated整合的客戶體驗。在新科技上，Kia為科技注入了靈魂，以客戶體驗為核心，為不同客戶生活型態帶來更多的人性化便利科技。在新能源上，當Kia Motors Corporation在這次品牌全面轉型中，更名為Kia Corporation，正充分意涵著Kia的未來發展，將不再受限於過去的燃油動力平台，並將轉以電動車為主要的產品發展核心。在Kia全球產品戰略計畫Plan S中，Kia計畫於2026年前推出共11款電動車，而Kia 智慧電能跨界休旅EV6，則正是首款完整實踐Kia設計理念的品牌鉅作。
Kia EV6採用全新E-GMP電動車模組平台，相較於其他從燃油車平台更動成為電動車的車款，不論在安全、車室空間、操駕、行駛里程，E-GMP都提供更優越的整體表現。目前國內市場規劃導入的EV6車型，將搭載58kWh / 77kWh的高壓鋰電池組，在擁有800V電池系統、並同時支援240KW超高速充電下，讓電力從10%充電至80%僅需18分鐘。以性能為導向的Kia EV6 GT版，預計2022 年底全球上市後，在完整的EV6產品線之下，將可實現：續航里程超過500公里、充電4分鐘可行駛100公里、與0-100 km/h 加速只要3.5秒的驚人表現。
作為Kia全新品牌鉅作，Kia EV6在韓國上市當天，即達成24小時內接單超過21,000張的驚人紀錄！此外，不僅於國際車壇屢獲大獎，EV6更於日前創下以最短充電時間橫越美國4,635.7公里的金氏世界紀錄，整個充電旅程僅需7 小時10 分1 秒，打敗先前由Tesla的12 小時48 分 19 秒的成績！出色的設計、獨到的人性化科技、與超高速充電效率，讓Kia EV6完美詮釋Kia的全新產品策略。
Experience移動啟發感動，打造讓人難忘的體驗
不論是線下或是線上的消費者體驗，伴隨著Kia全新品牌紀元的展開也將全面轉變革新。符合全新品牌與企業識別CI 2.0的全新Kia銷售據點，將於12月底到明年1月於新北市中和、花蓮與台中等地陸續盛大開幕。為了服務更多熱愛Kia的車主們，全台銷售與服務據點，也將計畫由目前的18個據點，逐年擴增至27個地點。此外，全新的官方網站、Kia LIFE+車主APP等，也將全面更新，以全新的消費者體驗滿足所有車主對Kia的期望。
People移動啟發勇氣，Kia與您一起大膽前行
除了透過新世代創新產品的導入，與消費者感動體驗的升級外，邁入全新品牌紀元的一切所有核心與最重要的根本，其實還是源自「人」。移動，並大膽勇敢地採取行動，不僅是Kia的核心思想，更將成為所有Kia銷售與服務同仁的信仰與文化，而這將讓所有人持續前進、努力不懈並持續改善，同時啟發創意與感動，讓Kia不斷前行。Kia將以客戶為出發點，以大膽前行的勇氣，和懷抱夢想且積極樂觀進取的人們交流，激盪起前所未見的創意與想像力，讓認同Kia品牌價值觀的人產生共鳴，並讓Kia推動著人們一起勇敢前進，迎向全新想法和未知的領域。
Movement that inspires 移動‧啟發人心
自1945年起，Kia陪伴人們走過75個年頭，Kia在這75年來不斷推動著人們移動前進，看見世界不同的樣貌、得到新體驗、遇到新朋友、發現新觀點，讓人們因此獲得啟發並進步。全新Kia的品牌轉變，Kia將再一次讓帶領人們移動、跨進嶄新領域，啟發更多靈感、創造更多感動，在人、車與擁車體驗間打造完美契合的全新境界，再次展現Kia顛覆車壇想像的嶄新面貌。Kia全新的品牌宣言「Movement that inspires移動．啟發人心」，不僅僅是新的品牌口號，更將成為Kia引領未來移動產業的核心價值。在Kia的品牌全新策略下，同步在產品、銷售、通路、服務，和最重要的消費者體驗，全面轉變革新，Kia將為車主帶來先進的移動空間，讓他們更舒適地去接觸新的人和事，從而啟發人心。