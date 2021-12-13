黎智英六四集會案　被判刑13個月監禁

香港壹傳媒集團創辦人黎智英、前香港支聯會副主席鄒幸彤與港媒《立場新聞》前記者何桂藍等3人，去年被控未經批准至維多利亞公園出席六四燭光晚會，所涉「六四集會案」犯煽惑罪、參與未經批准集結罪，香港區域法院今（13日）宣判，黎智英、鄒幸彤和何桂藍分別判處入獄監禁13個月、12個月和6個月。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-13 19:28:18
包括黎智英、鄒幸彤和何桂藍在內的26名泛民主派人士，被指控去年在未獲批准的情況下，仍到維園出席六四燭光晚會，檢控26人當中，包括黃之鋒、李卓人、梁耀忠等16人早先已認罪，前香港眾志創黨主席羅冠聰、前香港大專學界國際事務代表團發言人張崑陽，則在受審前已離港，餘下3人包括黎智英、鄒幸彤和何桂藍均不認罪，本月9日被香港區域法院法官胡雅文裁定「罪名成立」。
法官胡雅文判刑時指出，集會遊行權利並非絕對，亦須考慮到公眾安全、公眾秩序等，並稱新冠疫情爆發之際，組織者可考慮以上網悼念等其他方式進行，同時指責三人「忽視可為公共衛生所帶來的風險，傲慢地認為相比起保護大眾，達成他們的共同目的更加重要」。
三人係經審訊後定罪，未能獲得任何刑期扣減，香港區域法院週一裁定，黎智英入獄13個月、鄒幸彤12個月、何桂藍6個月。至於餘下5人，則因是在開審前認罪，僅獲四分之一刑期扣減，其中前支聯會主席李卓人入獄14個月、前常委蔡耀昌12個月、前常委梁耀忠及梁錦威各入獄9個月、民主黨前主席胡志偉4個月2週。
對此，代表黎智英的資深大律師彭耀鴻代表他在法院宣讀聲明「如果悼念他們是罪行，就讓他承受懲罰，以分享死者的光榮，分擔他們的負擔」。此外，聲明亦指出：「緬懷那些流血的人，不要記得那些殘酷，希望愛的力量能戰勝毀滅的力量。」