邁向過半大聯盟騎單車集結 身背公投大旗宣導四個不同意
本週公投邁入倒數，「邁向過半大聯盟」成員-黃偵琳、黃彥毓、蘇致榮、洪村銘、陳慶鴻、林慧欣、湯詠瑜等高雄市議員參選人今(13)日再度集結，背上「四個不同意 台灣更有力」印有公投宣傳標語的大旗，騎著單車進行宣傳。聯盟聲明，今天車隊遊行只是起頭，接下來關鍵5天，將在各自的選區持續舉辦宣講，讓更多人願意聽這次公投的內容。
記者張文晃、郭凱杰／高雄報導
2021-12-13 20:41:56
「邁向過半大聯盟」成員們同時也發動宣傳車，集結成為至今高雄最大規模的公投宣傳車隊，從文化中心出發，遊行至鐵道文化園區。此次路線也是去年罷韓首次遊行的路線，「邁向過半大聯盟」希望在公投最後一週鳴起第一槍響，再度喚起高雄人再次勇敢決定未來的決心，提高投票率並投下四個不同意。
左楠市議員擬參選人黃偵琳指出，在偏藍選區宣講時，駐足民眾仔細聽完內容後，都能更了解這次公投攸關台灣未來。前鎮小港區市議員擬參選人黃彥毓表示，「四個不同意，台灣更有力」不只是口號，更是將台灣與世界對接的重要選擇。
旗美區市議員擬參選人林慧欣也說，選區較大，資訊傳遞較不易，但也陸續在大旗美地區的市場、社區、街頭宣講四個不同意，至今超過30場次，並與立委邱議瑩聯名掛上「四個不同意、台灣更有力」大型看版，為公投案全力宣傳。
鳳山區市議員擬參選人蘇致榮指出，先前讓親朋好友聽過一次後，每位都能成為宣傳公投的種子兵團，一傳十、十傳百，民眾的接受度都相當的高；大寮林園市議員擬參選人洪村銘呼籲，核四千萬不能重啟，要貢寮的居民去承擔核四這台過期的拼裝車。