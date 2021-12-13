許瑋甯交往邱澤多久「不好說」 謝佳見揭好友疑懷孕真相
謝佳見、吳映潔（鬼鬼）今（13日）出席「愛勢擁抱 溫馨送暖」公益記者會，捐贈禦寒外套給弱勢家庭與弱勢婦女，談到好友許瑋甯閃婚邱澤，謝佳見說他們是天生一對，多早知道這段戀情？謝佳見笑笑：「不好說。」對於許瑋甯被疑懷孕，謝佳見愣了一下，幫好友澄清：「懷孕這件事順其自然，我們那天才見面，她現在沒有啦。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-13 19:53:35
鬼鬼看到許瑋甯婚訊很驚訝，當下倒吸一口氣，還以為是不是到了愚人節，回神後第一反應是：「哇！好配喔，好浪漫。」她和禾浩辰緋聞傳了3年，問及自己可能閃婚嗎？鬼鬼說：「會看狀況，當下覺得可以閃婚的話就衝去閃一下，還好的話就順順發展，最重要的是看對方心意有沒有到那個程度。」
兩人攜手擔任公益大使，鬼鬼捐出的粉紅色禦寒外套是她在韓國買的，當時正在跟2PM的玉澤演錄製實境節目《我們結婚了》國際版，覺得韓國天氣真的好冷，所以特別買了這件外套來保暖。謝佳見捐出的禦寒外套是他在拍偶像劇《親愛的王子大人》，去日本沖繩取景時從台灣帶過去的。他回想起當時這件外套陪伴了他在冬天度過漫漫長夜又寒冷的拍戲時光，非常具有回憶價值，而且是他很鍾愛的一件外套。