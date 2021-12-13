王偉忠簽約漏掉他　洪都拉斯失落33年：沒有舞台

洪都拉斯、游安順、黃柔閩、陳又瑄、隆宸翰、導演薛朝輝今（13）日出席公視人生劇展《月光下的回頭馬》媒體茶敘，劇情從一位失意台商返鄉後面對親情與重振事業的反芻，呈顯台商的可惡、可恨與無可奈何，勾起洪都拉斯過去一段沒被製作人王偉忠簽約的傷痛。
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-13 20:30:26
洪都拉斯演活從中國大陸返鄉的台商「洪哥」，劇中帶著略嫌臃腫的樣態與無奈情緒，呈現時隔20載後，景物依舊人事已非的滄桑感，他說：「很不容易，十幾天能感受到主人翁數十年的改變。」現實生活中，洪都拉斯回憶民國77年時，曾和藝人許效舜、郭子乾在節目《連環泡》一起演戲，製作人王偉忠最後卻沒跟他簽約，要他當編劇或剪接師，洪說：「自己明明比另外兩位帥，收到粉絲的信也很多，卻沒簽我，有種沒有舞台的失落。」和這齣戲的主角心境是一樣的。
為劇情需要，洪都拉斯還親身下海學削鳳梨、做麵包，甚至獻出騎馬處女秀，他赴馬場練了2個多小時，「馬近看好高大，我才知道什麼叫做高頭大馬。」他最後練到可以騎馬小跑步、左右轉，還開玩笑說：「好有成就感，有錢我也要買一匹大馬。」拍完這部作品，洪都拉斯也有所感慨：「如果台灣能做得好，誰想去對岸？但大家看得到的都是風光的、賺很多的，灰頭土臉回來的，其實大家都沒看到。」
劇中兩位大叔洪都拉斯與游安順，在一場返鄉後在田園間的戲，對話既洗鍊又饒富趣味與無奈，相當吸睛。洪都拉斯也盛讚游安順說「金鐘視帝，永遠都是那麼的具有爆發力」。被記者問到明年金鐘獎有沒有信心拿獎？洪都拉斯則笑說：「不想再跟游安順同台演戲了，因為每次都拿不到獎。」