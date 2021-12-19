機車1千公里該換機油？大廠解答了：都要看「這個」決定
台灣被稱為「機車王國」，幾乎人人一台機車，很多人都以為自己很懂機車，不過究竟多久該換一次機油，你真的知道嗎？近期PTT網友貼文發問:「1000公里就換機油，是不是都是被老闆恐嚇出來的？」此篇一出後引起熱議。大家眾說紛紜，有人說真的要1千公里換一次，有人說騎了幾萬公里沒換也沒事。《NOWnews今日新聞》來替大家找出正解！國內機車大廠光陽及三洋SYM均指出，過去因為各品牌機車的性能、結構不盡相同，所以最普遍建議就是每1千公里保養換機油一次，不過如今機車的機械性能進步很多，每款設計不太一樣，民眾最好先翻閱一下新車使用說明書，依照上頭指示定期更換，車子才能保持在最佳狀況。
記者賴志昶／台北報導
2021-12-19 11:00:00｜2021-12-19 12:00:31
三陽SYM表示，機油的功能主要為潤滑與減磨、冷卻引擎機件、保持潤滑機件清潔、密封燃燒室、防鏽與抗腐蝕作用。一般機車更換機油，要依使用使用環境、騎乘習慣與時間而定，主要用途是上課上班通勤用、短距購物用、假日休閒用，每次騎乘時間長短、低速高速騎乘、怠速與停等紅燈次數多寡，都會影響引擎使用狀況。「不過經由實際測試後獲得的統計數據，若以里程計算，確實建議多數車主在1千公里時耕換機油，如果以時間來計算，建議大約每3到6個月檢查及耕換機油一次，比較能確保愛車處在最佳的使用狀態，也可延長機車壽命！」不過，如果是全新機車，就應該再300公里時應更換機油並清潔機油濾網。
三陽也建議車主，在日常保養可進行「定期專業檢查」，其中包含更換機油、空氣濾清器、火星塞、傳動系統等零件；行車前檢查則包含輪胎、大燈、方向燈、剎車系統是否正常作動、發動後是否有異常或異音，一旦發現有異常問題或疑慮，應立即回原廠店家做進一步檢查與檢修。另外日常引擎的保養，應參考保養手冊，定期更換手冊建議的耗材，讓引擎汽缸壁及活塞環磨合至最適當的配合，比較能維持引擎最佳效能。
光陽KYMCO則建議，消費者如果真的不知道該怎麼保養，或是對保養的時程有疑惑，最簡單的方法就是依照新車購買時，隨車贈送的保養手冊上頭的原廠建議，進行各階段的保養，並應使用正廠零件，就能確保愛車安全無虞。