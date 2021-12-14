陳美鳳拍戲火燒車「嚇到倒退」　創收視新亮點

演員陳妍安日前回歸民視八點檔《黃金歲月》，就跟陳美鳳、洪都拉斯遇上火燒車的重頭戲，上周五播出還有郭子乾客串演出溫泉飯店的老闆，以及蘇晏霈跟傅子純的溫泉泡湯戲，讓收視率及網路討論度第一。其中陳妍安表示火燒車這場戲真的很驚險萬分，因為劇組準備的煙霧太逼真，加上她飾演的筱茜懷有身孕，當她頂著假肚子在演出時，整個人都情緒緊繃起來，而陳美鳳被當下的火焰嚇到倒退三步，好在劇組工作人員各司其職，迅速完成重頭戲。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-14 09:30:00
因為安全帶被卡在車上的陳美鳳表示這一場拍攝前，導演有找大家一起開過會，不然光看劇本都捏了一把冷汗，所以一到現場導演就召集現場指導及工作人員，清楚告知大家要做什麼，還有防護措施等等，所以拍攝上快狠準，只是坐在車上看到煙霧燃起時，大家都真的會很緊張，尤其看到火焰在面前燃起，嚇到倒退好幾步，但也佩服劇組所有人，大家一氣呵成完成。
劇中為了救陳美鳳因此被火燙傷的陳妍安，因為腰上綁一個假肚子，所以當坐在車內要幫陳美鳳解安全帶時，一直很難移動，她說「好像更能體會媽媽的辛苦」，加上一個鏡頭要在她面前噴火，當下外景風很大，所以火焰有往她身邊靠近，讓她著實嚇了一大跳，加上陳美鳳跟洪都拉斯在旁邊著急的模樣，讓她更能發揮表現出驚嚇的感覺，也謝謝觀眾的支持。