COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

陳美鳳拍戲火燒車「嚇到倒退」　創收視新亮點

▲陳美鳳拍戲火燒車，看到劇本冒冷汗。（圖／翻攝陳美鳳臉書）
▲陳美鳳拍戲火燒車，看到劇本冒冷汗。（圖／翻攝陳美鳳臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-12-14 09:30:00

演員陳妍安日前回歸民視八點檔《黃金歲月》，就跟陳美鳳、洪都拉斯遇上火燒車的重頭戲，上周五播出還有郭子乾客串演出溫泉飯店的老闆，以及蘇晏霈跟傅子純的溫泉泡湯戲，讓收視率及網路討論度第一。其中陳妍安表示火燒車這場戲真的很驚險萬分，因為劇組準備的煙霧太逼真，加上她飾演的筱茜懷有身孕，當她頂著假肚子在演出時，整個人都情緒緊繃起來，而陳美鳳被當下的火焰嚇到倒退三步，好在劇組工作人員各司其職，迅速完成重頭戲。

因為安全帶被卡在車上的陳美鳳表示這一場拍攝前，導演有找大家一起開過會，不然光看劇本都捏了一把冷汗，所以一到現場導演就召集現場指導及工作人員，清楚告知大家要做什麼，還有防護措施等等，所以拍攝上快狠準，只是坐在車上看到煙霧燃起時，大家都真的會很緊張，尤其看到火焰在面前燃起，嚇到倒退好幾步，但也佩服劇組所有人，大家一氣呵成完成。

劇中為了救陳美鳳因此被火燙傷的陳妍安，因為腰上綁一個假肚子，所以當坐在車內要幫陳美鳳解安全帶時，一直很難移動，她說「好像更能體會媽媽的辛苦」，加上一個鏡頭要在她面前噴火，當下外景風很大，所以火焰有往她身邊靠近，讓她著實嚇了一大跳，加上陳美鳳跟洪都拉斯在旁邊著急的模樣，讓她更能發揮表現出驚嚇的感覺，也謝謝觀眾的支持。

我是廣告 請繼續往下閱讀
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

繼續作答
即時
推薦閱讀