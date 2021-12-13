女星被爆為人民幣「跟周子瑜鬧翻」 挺中國棄友證據公開
港籍韓星Elkie（莊錠欣）是韓女團CLC前成員，她今年初跟公司「Cube娛樂」解約，退出CLC朝大陸演藝圈發展，效忠「祖國」的她，發文力挺中國軍，更被網友發現，偷偷刪光跟好友周子瑜的合照，遭調侃「為了人民幣拋棄周子瑜」。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-13 22:00:00
Elkie跟子瑜因都是赴韓發展的外國人，所以感情相當好，彼此還有象徵友誼的手鍊。Elkie於2019年來台南過中秋節時，子瑜一家人也非常照顧她；她也常在IG上PO過不少與子瑜的合照，包含生日也都能看見2位女孩合體，但近日Elkie卻把跟子瑜的照片默默刪掉，與另一位韓團(G)I-DLE台灣籍成員舒華的照片，也已不見。
Elkie今年初退出CLC，目前在大陸發展，她曾PO出印有「我站立的地方是中國」海報，上頭文案寫著「絕不把領土守小了，絕不把主權守丟了！我們就是祖國的界碑，腳下每一寸土地，都是祖國的領土」，直接表明政治立場。
Elkie的種種舉動讓網友不解，猜測她是否因在大陸發展，為了賺錢不得不表態政治立場，紛紛表示：「人民幣？噁心！」、「為了人民幣拋棄周子瑜」、「心碎」、「對妳好失望」，但部分網友則認為，子瑜應該能體諒Elkie作為，反應兩極。