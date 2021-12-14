印尼拚集體免疫 將為6至11歲孩童接種COVID-19疫苗
（中央社雅加達13日綜合外電報導）印尼衛生部官員表示，印尼明天將開始為6至11歲孩童施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，成為東南亞率先為年幼孩童施打COVID-19疫苗的國家之一。
衛生部官員麥西（Maxi Rein Rondonuwu）在簡報會上說，印尼11月批准上述年齡層的孩童施打中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）的疫苗，目標施打對象約有2650萬名孩童。
科興疫苗是印尼批准孩童接種的唯一疫苗。麥西表示自明年起，當局將把科興疫苗保留給這個年齡層的孩童施打。
麥西昨天表示：「這麼做是為了加速讓印尼所有人接種疫苗，我們正在強化集體免疫。」他並指出，6至11歲孩童的接種計畫將從大雅加達地區（Greater Jakarta）展開。
政府資料顯示，印尼累計通報420萬例COVID-19確診，0歲至18歲人士占整體感染者的13%。
路透社指出，在亞洲，中國已開始為3歲以上孩童接種疫苗；柬埔寨9月為6至12歲孩童施打第一劑疫苗；新加坡上週表示，年底前會開始為5至11歲孩童接種疫苗。（譯者：楊昭彥）1101213