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10大懷舊卡通保證童年都看過　逼出七八年級生的時代眼淚

▲許多七年級生的童年都是看著經典卡通長大，盤點網路熱議懷舊卡通，《航海王》、《中華一番》、《名偵探柯南》分佔前三名。（圖／取自Shutterstock）
▲許多七年級生的童年都是看著經典卡通長大，盤點網路熱議懷舊卡通，《航海王》、《中華一番》、《名偵探柯南》分佔前三名。（圖／取自Shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-14 00:22:00

在還沒有智慧型手機、也沒有影音串流服務的時代，七八年級生下課放學、假日放假在家時，最大娛樂之一就是守著電視看卡通，直到長大以後，依然部部是經典。《Social Lab社群實驗室》追蹤近3個月內懷舊卡通話題，盤點人氣歷久不衰的10大作品，前三名即使開播超過20年，至今依然風靡大人小孩，正是七、八年級生絕對看過的《航海王》、《中華一番》、《名偵探柯南》。

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▲開播超過15年的懷舊卡通網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲開播超過15年的懷舊卡通網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內，開播超過15年的懷舊卡通話題，在網路上最受熱議的10大卡通聲量排行，由開播超過20年的《航海王》、《中華一番》、《名偵探柯南》，依序奪下前3名，長青卡通動漫《航海王》（又稱海賊王）的經典台詞「我要成為海賊王」、「一起航向偉大的航道吧」，深深刻印在七八年級生的腦海中，《航海王》可說是最熱血的動漫之一，許多看著草帽小子魯夫長大的孩子，如今一一成為父母，敲碗敲到碗都破了也還沒等到結局。

位居第二名的《中華一番》，絕對是料理卡通的始祖，近期在串流平台播出，讓許多想重新回味的民眾大讚「終於回歸了！準備刷爆」、「觀看人數半夜三點多了都還穩定四千多人欸，中華一番的魅力太誇張了啦」。

▲《中華一番》共52集可在LINE TV收看。（圖／取自LINE TV）
▲《中華一番》共52集可在LINE TV收看。（圖／取自LINE TV）

業者看準懷舊卡通動漫龐大的商機，紛紛推出聯名合作搶攻市場，像是《名偵探柯南》與經典手遊《第五人格》推出聯名活動，讓柯南粉絲大呼「真正的死神（柯南）來了，滿期待的」；另外，經典運動卡通動漫《灌籃高手》也推出手遊，入坑粉絲大推「好懷念，滿推薦給小時候也喜歡灌籃高手的人」；除此之外，老少咸宜的《哆啦A夢》聯名生品更是滿山滿谷，從嬰兒尿布到精品聯名都有，屢屢創造話題性，引發粉絲熱論。

※10大懷舊卡通網路聲量排行
第一名：《航海王》
第二名：《中華一番》
第三名：《名偵探柯南》
第四名： 《遊戲王》
第五名：《火影忍者》
第六名：《灌籃高手》
第七名：《哆啦A夢》
第八名：《七龍珠》》
第九名：《櫻桃小王子》
第十名：《美少女戰士》
 

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